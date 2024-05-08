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618購物節暖身！7-ELEVEN「iOPEN Mall」推3大主題活動　精選近百款商品組合價711元、指定商品加1元多1件

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
慶祝iOPEN Mall滿周歲，即日起至5月13日推出「精選店家門市取貨免運」、「全站領券折11%現金」、「單筆滿額享OPENPOINT點數11%回饋」3大全站優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
慶祝iOPEN Mall滿周歲，即日起至5月13日推出「精選店家門市取貨免運」、「全站領券折11%現金」、「單筆滿額享OPENPOINT點數11%回饋」3大全站優惠活動。圖／7-ELEVEN提供

超前搶進電商界年中最大檔的618購物節，7-ELEVEN經營的購物商城「iOPEN Mall」適逢1周年生日慶，持續以零開店費、零系統費、零交易手續費的無痛創業專案，提供微型創業家、中小企業低營運成本、24小時皆可使用的超「省」力創業環境，更攜手海內外近5萬間店家，串聯全台逾6,900家7-ELEVEN門市，即日起以「開箱世界」、「吃遍全台」、「社群團購」3大主題策展、3大優惠活動為618購物節暖身。

iOPEN Mall自2023年5月開台至今，服務店家已突破5萬店、協助上架商品數逾350萬，其中積極與經濟部中小及新創企業署深度合作推出「城鄉厚禮專區」，站上已成就6大百萬創業家，分別為具蒐藏價值的群樂積木專賣店、育兒神隊友的丞馨媽咪副食品、來自澎湖新鮮海產的享島鮮物、站上最熱賣的坤伯傳家餃、澎湖在地人伴手禮首選的新臺澎海產購物中心、結合在地穀物的潤米ROOMY。iOPEN Mall持續提供友善、便利的開店平台，支持在地商家推廣在地好物、帶動專區業績飛躍向上，未來將持續與經濟部中小及新創企業署擴大聯合招商、深耕城鄉厚禮專區等接地氣的經營模式，做出市場區隔。

搶先為618購物節暖身，iOPEN Mall以「OPEN週歲趴」活動展開序曲，藉由「開箱世界」、「吃遍全台」、「社群團購」3大主題活動，提供有趣、安心、便利的OMO購物體驗。「開箱世界」網羅日、韓、菲、泰、星馬、歐美、紐澳等近百款異國商品，帶領1,700萬OPENPOINT會員買遍全世界；「吃遍全台」深耕「城鄉厚禮專區」精選逾百款在地熱門的吃喝玩樂好物，並提供限量3,000份的7-ELEVEN門市冷凍取件免運好康；「社群團購」目前在全台具豐富社區團購經驗的近20家7-ELEVEN門市經營，從iOPEN Mall架上350萬項商品精選約20款具市場競爭力的爆殺單品，每月換新爆品清單，藉由門市的社區團購號召力，滿足商圈就近便利的購物需求、同時為單店創造額外業績。

慶祝iOPEN Mall滿周歲，即日起至5月13日推出「精選店家門市取貨免運」、「全站領券折11%現金」、「單筆滿額享OPENPOINT點數11%回饋」3大全站優惠活動，串聯3大主題活動精選近百款商品組合價711元、指定商品加1元多1件，同一期間更於iOPEN Mall LINE官方帳號推出「環遊世界轉好運社群遊戲」，天天抽免運券、折價券，包含Cold Stone、德記洋行、icash 2.0、統一藥品、我的健康日記、統一佳佳等，總價值上萬元的品牌禮品兌換券天天轉、天天抽，完成遊戲還能獲得雄獅旅遊「桃園－東京經濟艙雙人來回機票」抽獎機會一次。

此外，即日起至5月31日推出「LINE 好友招募」活動，新加入iOPEN Mall的官方LINE好友直接現賺免運券，還能抽價值千元的星際大戰系列樂高組。

●附註：詳細活動內容以網頁公告為準。

iOPEN Mall LINE官方帳號即日起至5月13日推出「環遊世界轉好運社群遊戲」，天天抽免運券、折價券。圖／7-ELEVEN提供
iOPEN Mall LINE官方帳號即日起至5月13日推出「環遊世界轉好運社群遊戲」，天天抽免運券、折價券。圖／7-ELEVEN提供
為618購物節暖身，iOPEN Mall推3大活動吸粉。圖／7-ELEVEN提供
為618購物節暖身，iOPEN Mall推3大活動吸粉。圖／7-ELEVEN提供

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