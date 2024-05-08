成人飲酒調查 教育程度國中、29歲以下常見暴飲

明天是台灣無酒日，聚餐勸酒文化，不少人曾有暴飲回憶，狂飲酒精經驗頻繁，國健署調查發現，3.9%成人過去1個月曾1次喝酒6杯以上，教育程度國中、29歲以下最常見暴飲。

據衛生福利部國民健康署110年國民健康訪問調查顯示，台灣18歲以上人口過去1個月飲酒率為24.4%，分別為男性32%、女性17.1%，將近每4個台灣人有1人習慣飲酒；18歲以上過去1個月暴飲率，也就是曾1次喝酒6杯或6杯以上為3.9%，男性6.5%比率高於女性1.4%。

若進一步分析調查結果，顯示教育程度別為「初中國中」者為5.4%，是所有教育程度當中暴飲率之冠；針對各年齡層部分，由18至29歲年輕人5.3%，奪下暴飲率第一；若以身分別而言，原住民暴飲率達11.6%，較所有18歲以上過去1個月暴飲率3.9%高出許多。

國健署菸害防制組長羅素英今天告訴中央社記者，不論是原住民暴飲率11.6%或新住民暴飲率0%，應該更謹慎看待數據，因原住民、新住民身分別樣本數相較少，很難看出確切族群代表性，無法透過單一數據調查直接認定暴飲或不暴飲，仍待持續長期觀察。

至於國中教育程度族群與18至29歲年輕人暴飲率偏高，羅素英認為，由於調查酒類含保力達B、維士比與藥酒，國中教育程度者勞動場域多在工地、運輸或倉儲，這類勞動族群下班較易使用；18至29歲年輕人不僅聚會多，這個年齡層族群的職場會有許多應酬，相較容易暴飲。

不僅世界衛生組織（WHO）指出，酒精具毒性和精神作用成癮性物質，酒飲所含乙醇更被國際癌症研究機構歸類為第1類致癌物質，甚至研究顯示，台灣近半數人口喝酒會臉紅，主因是亞洲人特有基因變異產生的「酒精不耐症」，導致酒精代謝物無法被正常代謝，恐提高罹癌風險。

國民健康署也提供拒酒5招，幫助民眾扭轉勸酒文化。第1招是以「喝酒會傷身」作為理由，如容易起酒疹、傷肝、傷胃、醫生說不能喝酒及正在服用一些藥物不能喝酒等；第2招可用「喝酒不開車」當說辭，如今天有開車、怕酒駕臨檢取締、要找代駕麻煩等。

第3招是直接以茶、飲料、咖啡取代喝酒；第4招是誠實說不喝酒，直接拒絕；第5招是透過其他拒酒的說法，如酒量不好、尿遁、易醉、易吐、另一伴不喜歡渾身酒氣等，上述作法巧妙適當運用，避免過量飲酒有害健康。