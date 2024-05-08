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托盟籲賴政府兌現政見 擴充公共托育、修法實施彈性育嬰假

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
托育及就業政策催生聯盟今召開2024年母親節暨總統就職政策建言記者會，建議賴政府「擴充公共托育＋修法實施彈性育嬰假＋留住女性員工」。記者葉冠妤/攝影
托育及就業政策催生聯盟今召開2024年母親節暨總統就職政策建言記者會，建議賴政府「擴充公共托育＋修法實施彈性育嬰假＋留住女性員工」。記者葉冠妤/攝影

準總統賴清德將在520就任。托育及就業政策催生聯盟今開記者會要求賴政府兌現選前政見，呼籲行政院盡速提出彈性育嬰假修法版本，以利支持家長輪流分工照顧，兼顧工作與育兒，平衡家庭與職場，並訂定具體辦法促使企業將30至64歲女性員工留在職場，在未來四年提高40歲以後的女性勞參率。

托盟指出，準總統賴清德選前曾喊出「0-22歲投資未來世代」國家願景政見，以年齡劃分，在初生的嬰幼兒階段提出「0-6歲國家一起養2.0」，期望透過建構平價、優質和普及的托育服務體系，以及推動實施彈性育嬰假，健全友善育兒環境，讓家長安心就業。托盟大力肯定此政策主軸，但也必須提醒新執政團隊，為落實「0-6歲國家一起養2.0」，必須清楚理解「生育率與女性就業率兩者息息相關」。

托盟進一步指，台灣社會面臨嚴峻少子女化、高齡化，「女力」成為關鍵，政府應持續擴充不中斷的公共托育服務，支持爸媽順利安排孩子各年齡層的送托，也應落實彈性育嬰假更是以性別平等為核心，支持爸媽不分性別都能順利從工作上轉換身分接應孩子的照顧，而非放棄工作，回家全職育兒。

托盟說，台灣的育嬰假制度僵化又難用，不符合現代育兒家長需求，導致育嬰假請領的性別比例懸殊，八成都是女性，育兒重擔嚴重傾斜於媽媽身上。育嬰假彈性化已是國際趨勢，提供多種休假方式以利家長依照自身工作條件、托育服務資源、個人喜好，將育兒與工作有效結合，尤其請領單位化整為零，更能支持、促進男性請領。托盟呼籲新政府兌現「實施彈性育嬰假」的選前政見，行政院應盡速提出版本，並積極推動修法。

此外，托盟也建議政府研議並訂定具體辦法促使企業將30-64歲女性員工留在職場，在未來四年內使40-44歲女性勞參率從78.6%增加至84.5%、45-49歲從75.9%增加至86%，50歲以後的各年齡勞參率各增加10.1%。

托盟指出，台灣整體女性勞動參與率長年在50%左右徘徊，顯示有一半的女性未投入勞動市場，25-29歲女性勞參率雖高達近九成，但婚育年齡後有兩波下滑，第一波為30至44歲的婚育離職潮，勞參率重跌10.9%，第二波為50歲以後的顧孫離職潮，勞參率如土石流一般暴跌，從50歲到64歲暴跌49.4%，同一年齡層瑞典和德國下跌不到一半的比率。如此巨大的女性勞動力差距，讓我們一目了然「放任女性離職」與當今棘手的「缺工」問題之間的關聯。

托盟說，台大經濟研究所趙苡彤的論文「代間互助 論台灣女性之提早退休」指出，台灣女性提早退休的主因為「阿嬤顧孫」，55-64歲台灣女性一旦當了祖母，就業機率就會下降35至38%，顯示政府沒有好好處理年輕女性勞工的需求，一路拖累中高齡阿嬤早退顧孫，而台灣勞動力缺口正本溯源的解方，正是支持女性就業不中斷，而不是等到女性因家庭因素離開職場後，再支持女性二度就業重返職場，這種做法已被證明為行不通。

對此，托盟呼籲準總統賴清德和新內閣效法德國作法，實施普及公共托育服務及彈性育嬰假，並於此基礎工程上，研議並訂定具體辦法促使企業留住30至64歲女性勞動力，包括育兒女性與成熟優質的中高齡女性。目標4年內讓40至44歲、45至49歲女性勞參率止跌回穩並進一步拉抬至德國的水準。

育兒 育嬰假 重返職場

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