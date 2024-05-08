颱風訊號出現首颱「艾維尼」有望？氣象署：發展情況變數很大
部分模式模擬下周菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展跡象，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，久違的颱風訊號出現了，未來十天，看能不能生出今年首颱「艾維尼」。
中央氣象署預報員謝佩芸上午指出，從現在最新雲圖來看，台灣非常南邊的洋面上水氣比較多，目前有些模式預測可能在周日之後的下周，在這個區域有一些熱帶擾動發展，但發展情況變數很大，部分情況預測有機會發展成颱風，部分資料預測強度則沒有這麼強，發展情況變數還很大，是否能生成颱風還要再觀察。
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，11日於菲律賓東方外海有３成至５成熱帶性低氣壓生成機率，唯發展條件不佳，不過台灣12日起降雨機率增。
到目前都沒有颱風生成特別嗎?賈新興表示，統計1951年至2023年歷年1月至5月颱風生成數，共有六年無颱風生成，包括1952、1973、1983、1984、1998及2016都沒有颱風生成。
賈新興表示，過去曾經發生過最特別的是，一直到6月都沒颱風生成，只發生過3次，1973、1998、2016年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言