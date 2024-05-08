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颱風訊號出現首颱「艾維尼」有望？氣象署：發展情況變數很大

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
一張圖看歷年1到5月颱風生成數。擷取自賈新興臉書
一張圖看歷年1到5月颱風生成數。擷取自賈新興臉書

部分模式模擬下周菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展跡象，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，久違的颱風訊號出現了，未來十天，看能不能生出今年首颱「艾維尼」。

中央氣象署預報員謝佩芸上午指出，從現在最新雲圖來看，台灣非常南邊的洋面上水氣比較多，目前有些模式預測可能在周日之後的下周，在這個區域有一些熱帶擾動發展，但發展情況變數很大，部分情況預測有機會發展成颱風，部分資料預測強度則沒有這麼強，發展情況變數還很大，是否能生成颱風還要再觀察。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，11日於菲律賓東方外海有３成至５成熱帶性低氣壓生成機率，唯發展條件不佳，不過台灣12日起降雨機率增。

到目前都沒有颱風生成特別嗎?賈新興表示，統計1951年至2023年歷年1月至5月颱風生成數，共有六年無颱風生成，包括1952、1973、1983、1984、1998及2016都沒有颱風生成。

賈新興表示，過去曾經發生過最特別的是，一直到6月都沒颱風生成，只發生過3次，1973、1998、2016年。

菲律賓 賈新興 颱風

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