快訊

找到了！24歲軍人烏山頭水庫釣魚落水失蹤 今早尋獲遺體

會考加油！全台必訪12間超靈驗文昌廟大集合 加持考運別帶這些東西

嘉義惡火母子3死！弱勢家庭1人養7口 水電費遲繳、鄰居贈衣度日

「疼痛」有專門的定義！ 醫提醒持續超過3個月要注意

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
奇美醫院麻醉科講座教授王志中說，疼痛可分為癌症造成的疼痛，以及非癌症的慢性疼痛。記者賴昀岫／攝影
奇美醫院麻醉科講座教授王志中說，疼痛可分為癌症造成的疼痛，以及非癌症的慢性疼痛。記者賴昀岫／攝影

有些小疼痛容易被忽略，專家提醒，超過3個月的非癌疼痛，就屬於「慢性疼痛」，成因較複雜，如有疼痛問題應就醫，積極找出病因，同時要遵循醫囑，將該次療程的藥確實服用完畢，否則某些藥品可能產生抗藥性，同時也避免將藥品拿給其他親友服用，畢竟藥物的效期、交互作用、每個人的體質等，都不見得完全一致。

國際疼痛研究學會定義，「疼痛是一種令人不愉快的感覺及情感的體驗，它通常是由實際或潛在的組織損傷所造成。」奇美醫院麻醉科講座教授王志中說，疼痛可分為癌症造成的疼痛，以及非癌症的慢性疼痛。

王志中指出，造成急性或慢性癌症疼痛的原因，大致可分為腫瘤侵犯造成、腫瘤檢查或治療造成、尚未被識別的因素造成，整體照護目標包含緩解疼痛、恢復生活功能、提升生活品質等，常見的止痛方法如腫瘤治療、神經阻斷術、復健或運動治療、心理治療、止痛藥品治療等。

針對「非癌慢性疼痛」，王志中指出，定義上為「超過3個月」的非癌疼痛，成因常較複雜，在起始時，可能是因軀體、內臟或由神經系統受到傷害所引起，後來加入了許多其他因素共同促成疼痛的慢性化，包含身體（原有的疾病及其他共病症）因素、心理（精神、情緒、心靈）因素及人際（家庭、朋友、社會）支持力不足等因素。

王志中表示，國際上依照慢性疼痛病情治癒難易程度，區分為4個階梯的治療模式，並以第1階的「病人自我疼痛管理」最重要，可透過自我復健或運動，或瑜伽、太極、正念等紓壓活動，搭配自我照護，病人或照顧者，可透過衛福部委託奇美醫院編撰的「癌症疼痛照護衛教手冊（民眾版）」與「非癌慢性疼痛照護衛教手冊（民眾版）」，查詢相關資訊，但如果疼痛未改善，應就醫尋求協助。

但有些民眾在疼痛發作時，會服用先前沒吃完的治療藥品，食藥署副署長王德原提醒，民眾就醫後，還是要遵醫囑將藥品服用完畢，如為疑似感染的抗生素，務必要遵醫囑，把整個療程的藥吃完，避免產生抗藥性。

王志中補充，考量藥品儲備安全性和病人安全性，如藥品效期、交互作用、個人體質等，應遵循「誰拿藥誰吃」的概念，看病拿的藥就不能給別人吃，同時也應將藥品妥善保存，避免幼童誤食。

復健 癌症 腫瘤

延伸閱讀

快篩試劑過期到底還能不能用？ 食藥署提出1建議

新冠KP.2變異株竄起 家用快篩還有效？食藥署解答了

思覺失調症用藥混入異物 食藥署回收逾178萬顆

食藥署下令回收重鬱症藥物6萬錠，主因是檢出「致癌物」

相關新聞

新北上周急診數破3千人 淡水1幼兒檢出71型列高風險區

據疾管署資料顯示，新北市4月28日至5月4日腸病毒門急診達3084人次，連續2周急診就診人次皆超過流行閾值，新北市進入腸...

快篩試劑過期到底還能不能用？ 食藥署提出1建議

衛福部疾管署開放，民眾可到社區藥局領取「免費快篩試劑」，卻因效期將至而一度出現滯銷的現象，針對「過期」快篩的效力，專家看...

不斷停電氣炸！他自製「沒電潮T」酸度滿滿 桃園人：寄我家可免運？

近期桃園市接連發生無預警停電事件，半個月已停電20多次，讓民眾難以接受。因此，日前就有一名網友上網發文，他貼出自製的「沒電」短T照片，還說「準備部署六七八九月任務」，請網友們購買這款短T。引發網友熱議。

早餐店標配幾乎上榜 台癌揭10大「精神不濟」早餐組合

你今天吃早餐了嗎？根據台灣癌症基金會調查顯示，有超過5成國人沒有每天吃早餐的習慣。台灣癌症基金會營養師徐桂婷表示，研究顯...

仍有遺骸！太魯閣事故家屬2、3月重回現場 又發現11名罹難者遺骨、遺物

太魯閣事故已三周年，太魯閣事故家屬又在清水隧道發現11名罹難者遺骸與相關遺物，因此表達錯愕與悲痛。

「疼痛」有專門的定義！ 醫提醒持續超過3個月要注意

有些小疼痛容易被忽略，專家提醒，超過3個月的非癌疼痛，就屬於「慢性疼痛」，成因較複雜，如有疼痛問題應就醫，積極找出病因，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。