日月潭撐過枯水期 各碼頭恢復正常遊憩服務

日月潭近期蓄水率9成以上，日管處3日啟動第1階段碼頭設施復原，今天第2階段玄光碼頭1號浮排銜接原處，並開放玄光碼頭右側引橋，各碼頭恢復正常遊憩服務。

根據經濟部水利署中區水資源分署網站資訊，日月潭水庫近日蓄水率約91%至96%間浮動，由於日月潭回升到正常水位，交通部觀光署日月潭國家風景區管理處日前啟動碼頭復原作業，包含朝霧碼頭1、2號浮排及伊達邵碼頭1號、2號浮排復位、開放朝霧及伊達邵碼頭右側引橋。

日管處今天發布資訊表示，歷經3月至4月中旬枯水期，水位一度降至約743公尺，4月下旬受益鋒面降雨，日月潭水位昨天回升至747.90公尺，今天啟動第2階段作業。

先前低水位時，原1號浮排拆除後銜接至4號浮排延伸使用，日管處表示，日月潭5月起水位常態維持747公尺以上，因此，第2階段啟動玄光碼頭1號浮排銜接原處作業，及恢復玄光碼頭右側引橋正常使用。

日管處表示，今年度枯水期應變措施階段性工作完成，各碼頭引橋、浮排恢復正常遊憩服務，後續仍會持續關注水位變化，在遊客安全、設施維護、遊憩需求下，機動啟動應變措施，以完善碼頭服務設施量能。