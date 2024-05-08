早餐店標配幾乎上榜 台癌揭10大「精神不濟」早餐組合

你今天吃早餐了嗎？根據台灣癌症基金會調查顯示，有超過5成國人沒有每天吃早餐的習慣。台灣癌症基金會營養師徐桂婷表示，研究顯示起床2小時內吃早餐，可以促進身體新陳代謝，不過有10大國人最喜愛的早餐組合，恐怕是「精神不濟」的元凶。

台灣癌症基金會《國人早餐選擇及身體健康表現調查》發現，國人早餐習慣上，平假日都吃43.1%、平日會吃38.4%、假日才吃8.5%、平假日都不吃早餐10%，高達56.9%的民眾不會每天吃早餐。

徐桂婷指出，上午是人體腸道反應最靈敏時段，研究顯示起床2小時內吃早餐，可提升新陳代謝、控制血糖水平等健康益處，有助於促進代謝及排便，維持腸道順暢健康。有吃早餐亦可增加飽足感，避免後續攝入過多熱量造成肥胖，幫助整日精神及體力維持較佳狀態。

不過，即使有吃早餐，恐怕會吃到「碳水炸彈」。徐桂婷表示，最受國人喜愛的早餐組合前10名，都是容易造成精神不濟的「高碳水食物」。調查統計台灣民眾最常吃的前5名早餐組合都是「麵包、三明治、蛋餅」搭配「豆漿、咖啡、牛奶」。僅22%民眾重視早餐健康及營養均衡，但僅8.9%民眾在意早餐中是否有蔬果。

徐桂婷說，高碳水的早餐組合恐怕隱藏健康危機，明顯缺乏蔬果，膳食纖維比例嚴重不足，除了可能在短時間內使血糖迅速升高，導致人感到昏昏欲睡、精神不濟，也有研究指出，攝取高GI的早餐會連帶影響午餐吃進更多的熱量，長期下來容易導致肥胖，且早餐缺乏蔬果攝取，整日營養素也較難達到建議量。

「早餐營養有3要點，增加纖維攝取、選擇高營養密度原型食物、低GI食物優先。」徐桂婷指出，調查中絕大多數民眾認為早餐最重要的是飽足感和愉悅感，早餐要吃飽、有滿足感固然重要，但同時也得顧及要均衡攝取營養，因此可遵循3要點。

1.增加纖維攝取：富含纖維質的食物包含全穀雜糧類、蔬菜類及水果類，這些食物除了高纖以外，同時也是維生素、礦物質及植化素豐富的食物，能夠促進腸胃健康及維持免疫力。 2.選擇高營養密度原型食物：未經加工或只做簡單處理即可食用的食物，如新鮮蔬果、蛋類、地瓜等，保留食物原有的豐富營養素，避免過度加工對身體帶來傷害，也可降低肥胖、三高風險。 3.低GI食物優先：食物的GI質受本身纖維含量、精製程度及烹調方式影響，選擇原型食物、均衡搭配，可以有比較高的飽足感、讓血糖維持穩定，也能減少罹患慢性疾病的風險。