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不只朝野立委關注紐乳零關稅壓力 小學生也關心

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立委陳亭妃、洪孟楷均收到學生的明信片。圖／洪孟楷委員辦公室提供
立委陳亭妃、洪孟楷均收到學生的明信片。圖／洪孟楷委員辦公室提供

2025年台紐經濟合作協定將全面生效，紐西蘭液態奶可零關稅進口台灣，然而距離2025僅剩6個多月，立委指出酪農輔導措施進度過慢，甚至有小學生寫明信片要求將效期達2個月以上的進口乳更名為「長效乳」。農業部代部長陳駿季今天回應，相關輔導方案29億元經費已提報行政院，標示長效乳的建議與規範也在4月給衛福部。

今天立法院經濟委員會審查農業部及所屬主管預算凍結案，立委陳亭妃針對明年起紐西蘭液態奶零關稅進口台灣表示擔憂，也在質詢時拿出台南市南大附小學生的明信片，學生要求將進口鮮乳更名為長效乳，保障我國酪農生計。

陳駿季表示，目前國內並沒有長效乳的相關規定，不過相關標示長效乳的建議與規範都已經在4月1日給衛福部，也已規劃許多措施支持國內酪農經營發展，提出的29億元產業升級計畫已報行政院，只要行政院一核定就會馬上推動，也規定進口乳不得混國產乳。

陳亭妃表示，民眾對於吃進肚子的東西應有知的權利，明確的標示就是要讓民眾了解乳源是進口還是國產，現在連小學生都在擔心酪農生計了，4月1日才將標示建議提給衛福部，輔導經費也還在等行政院核定，距離2025年更剩下幾個月，「我們實在太慢了」。

陳亭妃也說，農業部承諾提供酪農淘汰病弱牛的補助，並會溯及既往，但目前都還沒有看到實質進展。

立委洪孟楷質詢時也表示，面對2025紐乳零關稅的壓力，有酪農業者計畫北上抗議，面對520新政府上任的同時可能的農民抗議潮，農業部是否有信心拆彈？陳駿季僅表示，會盡最大努力。

小學生 行政院 農業部

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