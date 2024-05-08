提高人工生殖成功率 長庚研究團隊：找出關鍵黑盒子

現代人晚婚，生育年齡愈來愈晚，不孕症比例逐年增高，國健署統計，平均每7對夫妻就有一對有不孕困擾。「不孕症」是指不容易懷孕，並非不能懷孕，有些夫妻仍有機會自然懷孕，或是選擇生殖醫學的協助。

林口長庚醫院幹細胞與轉譯癌症研究所博士後研究員羅紫祺表示，想要提高受孕率，有三大關鍵：良好的胚胎、子宮內膜容受性、外泌體，這些因素關係著胚胎能否順利在子宮著床、懷孕。

子宮內膜容受性意指胚胎著床的能力，可成功附著在子宮內膜上，這段時間又稱為「著床窗期」。外泌體是細胞分泌的胞外囊泡可修復組織，具有調節細胞的作用，衛福部修訂的《再生醫療發展法》草案中，已將外泌體納入新興生物療法。

羅紫祺表示，台灣人工生殖技術進步，成功率約50%，剩下的50%被稱為「胚胎著床的黑盒子」，目前各界專家學者正努力想要找出突破關鍵。

長庚最新研究：胚胎幹細胞衍生的「醣脂」，會促進母體與胚胎間的溝通與免疫耐受性，幫助提高胚胎著床的機率。林口長庚醫院幹細胞與轉譯癌症研究所博士後研究員羅紫祺表示，人類胚胎幹細胞所衍生的「醣脂」（glycosphingolipids，簡稱GSLs），會促進母體與胚胎間的溝通與免疫耐受性，可能有助於胚胎著床。

為什麼有些人會習慣性流產？胚胎著床是一個極其複雜的過程，林口長庚醫院幹細胞與轉譯癌症研究所及婦產部生殖內分泌科團隊的最新研究發現，「胚胎與子宮內膜之間的溝通」，是為了讓女性的子宮內膜產生免疫耐受性，避免和媽媽不同基因體的胚胎被母體的免疫細胞攻擊，而造成自發性的流產。這項生殖醫學的研究上，被視為欲破解的「胚胎著床黑盒子」關鍵因素之一。

羅紫祺說，胚胎對母體來說是一種外來「異物」，要觸發一系列機制來保護胚胎、發育。林口長庚醫院幹細胞與轉譯癌症研究所特聘講座教授游正博在數年前，已經發表人類胚胎幹細胞的醣脂在胚胎發育過程中和胚胎著床相關的時期表現，研究指出胚胎幹細胞表面的醣脂，常常可以反應細胞的生理狀態，因此也被當作胚胎發育時期的階段性指標。

羅紫祺研究發現，人類胚胎幹細胞所衍生的醣脂，可以藉由外泌體而轉移到單核細胞之上，當接收到醣脂的單核細胞進一步分化成巨噬細胞時，會表現「蛻膜巨噬細胞」的表徵，包括巨噬細胞吞噬能力增強以利於組織重整、同時抑制T淋巴球細胞增殖以提供免疫耐度性，及促進滋養層細胞侵襲能力，這將可能有助於胚胎著床以實現健康妊娠。

這項突破性的研究成果，也是國際首次揭露醣脂於母體與胚胎間互動中，可能扮演關鍵的免疫耐受性增強的角色，已刊登於2023年11月發育生物學領域第一名的國際知名期刊「發育細胞」（Development Cell）。