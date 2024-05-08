影／立委與乳癌病友協會倡議 乳癌篩檢年齡下降至40歲
立委李彥秀、陳菁徽、張嘉郡、乳癌病友協會理事長黃淑芳等上午在立法院舉行「乳癌防治乳您所願 健康是送媽媽最好的禮物」記者會，表示110年癌症登記年報資料顯示，初次診斷乳癌個案為15,448人；換言之，每34分鐘就有1名女性罹患乳癌。另依據111年死因統計，有2,834位女性不幸因乳癌而離世，每日約有7.7人死於乳癌，面對乳癌的威脅，「早期發現早期治療」絕對是防治的不二法門。
在母親節前夕，立委與乳癌病友協會共同倡議：一、參考美國預防醫學工作小組（USPSTF, U.S. Preventive Services Task Force）最新建議，將乳癌篩檢年齡下降至40歲。二、針對「經醫師評估因治療而影響生育功能的年輕病友」，提供凍卵相關補助。三、藉由與社區結合，加強乳癌衛教可近性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言