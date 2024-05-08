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影／立委與乳癌病友協會倡議 乳癌篩檢年齡下降至40歲

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立委陳菁徽（左三起）、李彥秀、張嘉郡、乳癌病友協會理事長黃淑芳等上午在立法院舉行「乳癌防治乳您所願 健康是送媽媽最好的禮物」記者會，呼籲將乳癌篩檢年齡下降至40歲。記者曾學仁／攝影
立委陳菁徽（左三起）、李彥秀、張嘉郡、乳癌病友協會理事長黃淑芳等上午在立法院舉行「乳癌防治乳您所願 健康是送媽媽最好的禮物」記者會，呼籲將乳癌篩檢年齡下降至40歲。記者曾學仁／攝影

立委李彥秀、陳菁徽、張嘉郡、乳癌病友協會理事長黃淑芳等上午在立法院舉行「乳癌防治乳您所願 健康是送媽媽最好的禮物」記者會，表示110年癌症登記年報資料顯示，初次診斷乳癌個案為15,448人；換言之，每34分鐘就有1名女性罹患乳癌。另依據111年死因統計，有2,834位女性不幸因乳癌而離世，每日約有7.7人死於乳癌，面對乳癌的威脅，「早期發現早期治療」絕對是防治的不二法門。

在母親節前夕，立委與乳癌病友協會共同倡議：一、參考美國預防醫學工作小組（USPSTF, U.S. Preventive Services Task Force）最新建議，將乳癌篩檢年齡下降至40歲。二、針對「經醫師評估因治療而影響生育功能的年輕病友」，提供凍卵相關補助。三、藉由與社區結合，加強乳癌衛教可近性。

立委陳菁徽（左起）、李彥秀、張嘉郡、乳癌病友協會理事長黃淑芳等上午在立法院舉行「乳癌防治乳您所願 健康是送媽媽最好的禮物」記者會，呼籲將乳癌篩檢年齡下降至40歲。記者曾學仁／攝影
立委陳菁徽（左起）、李彥秀、張嘉郡、乳癌病友協會理事長黃淑芳等上午在立法院舉行「乳癌防治乳您所願 健康是送媽媽最好的禮物」記者會，呼籲將乳癌篩檢年齡下降至40歲。記者曾學仁／攝影

乳癌 醫學 醫師

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