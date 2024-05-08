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新北上周急診數破3千人 淡水1幼兒檢出71型列高風險區

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
國內腸病毒正處於流行期，孩子需勤洗手。記者劉懿萱／攝影
國內腸病毒正處於流行期，孩子需勤洗手。記者劉懿萱／攝影

據疾管署資料顯示，新北市4月28日至5月4日腸病毒門急診達3084人次，連續2周急診就診人次皆超過流行閾值，新北市進入腸病毒流行期。除板橋、中和為高風險區，淡水因有一例幼童檢出腸病毒71型輕症，淡水昨也列為高風險區。

衛生局指出，如有幼童檢出腸病毒71型、腸病毒感染併發重症確定病例，則個案居住地列為腸病毒高風險區，除板橋、中和為高風險區外，淡水因有一例幼童檢出腸病毒71型輕症，淡水昨也列為高風險區。腸病毒高風險區應遵守727原則，若一周內班級有2名以上幼學童，經診斷感染或疑似感染腸病毒時，該班級停止上課7日。

衛生局說，腸病毒傳染力強，其中以腸病毒71型重症及死亡率最高，家中幼兒如有口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，通常合併發燒等疑似腸病毒症狀，應盡速就醫，並請假在家休息。由於5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應盡速就醫。

腸病毒 風險

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