保障稻農收入 陳駿季：提高公糧收購價不是唯一解方

我國身為全球唯一仍有稻米保價收購制度的國家，因應物價上漲與種植成本的提高，近期立委、稻農均多次建議應提高12年未調漲的公糧收購價。農業部代理部長陳駿季表示，確保稻農所得有許多方法，提高公糧收購價不是唯一方式。

上個月於立法院經濟委員會，立委楊瓊瓔指出，面對薪資與物價不斷上漲，凍漲12年的公糧收購價有提高的必要，建議收購價應從現有的每公斤26元調高至38元。

陳駿季日前到台南官田農會與農民座談，以及到高雄美濃區視察稻穀區域乾燥中心時，現場農民均向中央喊話，要求凍漲12年的公糧收購價應該調漲，以穩定農民收入，提高蕎麥、高粱、硬質玉米等轉作獎勵金也被當面提出。

今天立法院經濟委員會審查農業部及所屬主管預算凍結案，立委陳超明今天也指出，因應物價上漲，公糧收購價如果不調漲，農業部就是農民的罪人。

陳駿季表示，提高稻農收入是農業部的目標，確保稻農所得有很多方式，直接啟動提高公糧收購價只是方法之一，但不是唯一。

根據農糧署統計，國人白米消費量逐年降低，2022年國人食米量約每人每年43公斤，與40年前每人每年食米量90公斤相比幾乎腰斬。