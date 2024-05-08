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北北桃NO2季均值最惡！民團喊話準部長彭啟明加嚴空品標準修正案

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟今舉辦記者會，喊話新任部長彭啟明上任後首要打掉重練日前預告過於寬鬆的空氣品質修正草案。記者周湘芸／攝影
台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟今舉辦記者會，喊話新任部長彭啟明上任後首要打掉重練日前預告過於寬鬆的空氣品質修正草案。記者周湘芸／攝影

環境部今年4月預告空氣品質標準修正草案，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟今舉辦記者會，認為修正項目新舊參差不齊、加嚴馬力不足，尤其今年1月到4月北北基桃竹5縣市的二氧化氮（NO2）季均值全都惡化，雙北和桃園更是前3大最惡化縣市，喊話新任部長彭啟明上任後重新檢討過於寬鬆的修正草案。

環境部今年4月預告空氣品質標準修正草案，修正內容包含細懸浮微粒（PM2.5）年平均值從現行的15微克／立方公尺，盼2027年達13微克／立方公尺、2030年達12微克／立方公尺的目標；另臭氧小時平均值也加嚴。

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟今舉辦記者會，認為相關草案內容是補釘式的空品標準檢討，預告60天將上路的恐怕是修正項目新舊參差不齊、加嚴馬力不足的一部空汙作戰拼裝車，希望彭啟明上任後首要打掉重練日前預告過於寬鬆的空氣品質修正草案。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民指出，全球406座城市將因臭氧惡化，每年分別增加45至6200個早逝案例，除了符合巴黎氣候協定控制升溫目標的2050淨零情境外，其他所有氣候情境都將分別增加0.17%至0.22%的臭氧死亡率，且不論是哪個升溫情境，台灣都將成為全球名列前茅的臭氧受害國。

楊澤民表示，環境部在修正草案表述我國臭氧判定標準加嚴是參考歐盟的相關管控，然而歐洲世衛報告已指出，歐盟25國每年有21萬人因臭氧早逝，歐洲現行臭氧管制政策不足以有效降低區域臭氧濃度及未來10年衝擊。台灣也有國衛院研究發現40ppb的臭氧低濃度暴露也會致命。

台健空盟也說，今年1月到4月最新空品季報顯示，北北基桃竹NO2季均值都惡化，雙北和桃園在內超過800萬人口的北台都會區囊括全前3大惡化縣市。此外，由於交通測站設置不足，交通繁忙地段的NO2高值長年低報，即便修正草案的NO2年均值加嚴，78處空品測站仍只有北市大同及新北三重測站的NO2超標，還是太寬鬆。

台健空盟表示，即便環境部預告修正草案的臭氧小時值從120ppb加嚴為100ppb，ACT以2023年臭氧數據模擬演算，仍會有超過9成的環境部空品測站（71處測站，91%）達標，顯示標準還是太寬鬆。

部立台東醫院婦產科主治醫師江盛表示，空氣汙染的來源很多，代謝性症候群，體重過重，肥胖，胰島素阻抗，高血壓加上空氣污染，是目前醫療體系最大的負擔。肺癌取代肝癌變成頭號癌王已近20年，PM2.5如今是耳熟能詳的空汙代名詞，但空氣中還有其他有害物質，希望環保和衛福部門訂出合乎國際標準的改善期程。

環境部 空氣品質

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