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南美館翠玉白菜風波 蕭宗煌：故宮非常引以為戒

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
針對南美館翠玉白菜風波，故宮的SOP為何沒有做好？故宮博物院長蕭宗煌（圖），上午前往立院教育委員會報告並備詢時表示現在最重要就是把行政管理做好並強調「如果你的行政管理沒有做好的話，再有遠大的志向都沒有用」，這個是故宮非常引以為戒的部分。記者曾學仁／攝影
針對南美館翠玉白菜風波，故宮的SOP為何沒有做好？故宮博物院長蕭宗煌（圖），上午前往立院教育委員會報告並備詢時表示現在最重要就是把行政管理做好並強調「如果你的行政管理沒有做好的話，再有遠大的志向都沒有用」，這個是故宮非常引以為戒的部分。記者曾學仁／攝影

故宮博物院院長蕭宗煌上午前往立院教育委員會就「回首百年放眼未來-故宮定位與部會級博物館公共責任總檢討」進行專題報告，蕭宗煌表示，依行政院組織法第8條及國立故宮博物院組織法規定，本院為行政院轄屬與部會同級（中央二級）之博物館，設立宗旨為整理、保管、展出所藏之歷代古文物及藝術品，並加強對文物藝術品之保存、徵集、研究、闡揚等使命，故宮依行政院人事行政總處建議進行「最適組織型態委託研究計畫」於110年12月完成研究成果，並已提供人事行政總處作為政策參考。鑒於故宮組織型態事涉行政院組織改造整體規畫，未來如有組織調整需求，將召開公聽會廣納各界意見，尋求更多社會共識，並在確保專業性與公共性下，提供相關資料供行政院作為政策決定參考。

針對此次南美館翠玉白菜風波，故宮的SOP為何沒有做好？蕭宗煌表示故宮布展等SOP散落各處，他上任一年多來努力整理，年底會有完整的法律彙編完成，現在最重要就是把行政管理做好並強調「如果你的行政管理沒有做好的話，再有遠大的志向都沒有用」，這個是故宮非常引以為戒的部分。

針對南美館翠玉白菜風波，故宮的SOP為何沒有做好？故宮博物院長蕭宗煌（圖），上午前往立院教育委員會報告並備詢時表示現在最重要就是把行政管理做好並強調「如果你的行政管理沒有做好的話，再有遠大的志向都沒有用」，這個是故宮非常引以為戒的部分。記者曾學仁／攝影
針對南美館翠玉白菜風波，故宮的SOP為何沒有做好？故宮博物院長蕭宗煌（圖），上午前往立院教育委員會報告並備詢時表示現在最重要就是把行政管理做好並強調「如果你的行政管理沒有做好的話，再有遠大的志向都沒有用」，這個是故宮非常引以為戒的部分。記者曾學仁／攝影

國立故宮博物院 蕭宗煌 行政院

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