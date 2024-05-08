南美館翠玉白菜風波 蕭宗煌：故宮非常引以為戒
故宮博物院院長蕭宗煌上午前往立院教育委員會就「回首百年放眼未來-故宮定位與部會級博物館公共責任總檢討」進行專題報告，蕭宗煌表示，依行政院組織法第8條及國立故宮博物院組織法規定，本院為行政院轄屬與部會同級（中央二級）之博物館，設立宗旨為整理、保管、展出所藏之歷代古文物及藝術品，並加強對文物藝術品之保存、徵集、研究、闡揚等使命，故宮依行政院人事行政總處建議進行「最適組織型態委託研究計畫」於110年12月完成研究成果，並已提供人事行政總處作為政策參考。鑒於故宮組織型態事涉行政院組織改造整體規畫，未來如有組織調整需求，將召開公聽會廣納各界意見，尋求更多社會共識，並在確保專業性與公共性下，提供相關資料供行政院作為政策決定參考。
針對此次南美館翠玉白菜風波，故宮的SOP為何沒有做好？蕭宗煌表示故宮布展等SOP散落各處，他上任一年多來努力整理，年底會有完整的法律彙編完成，現在最重要就是把行政管理做好並強調「如果你的行政管理沒有做好的話，再有遠大的志向都沒有用」，這個是故宮非常引以為戒的部分。
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