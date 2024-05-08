衛福部擬解除醫院口罩令 醫：基於這兩點幼童別再戴了

醫療院所口罩令已有上千天，衛福部疾管署今將開會研議是否取消。衛福部長薛瑞元表示，鬆綁醫療院所口罩令是想要前進的方向，但開放細節還需要討論，並尊重專家的意見及決定，與維持民眾健康做平衡。

疾管署今舉行衛福部傳染病防治諮詢會COVID-19防治組會議，討論「廢除為防治嚴重特殊傳染性肺炎，進入醫療（事）機構、老人福利機構應配戴口罩公告」相關事宜，研議解除民眾進出醫療等機構口罩令。

「現在在醫院開會，我都已經不戴口罩了，真的太辛苦了。」新北市立土城醫院院長黃璟隆說，目前新冠疫情並不嚴重，贊成解除醫療院所口罩令，但衛生單位仍須兼顧年長者等特殊族群的健康，應會建議特殊族群進出醫院時，還是要佩戴口罩，呼籲一般健康民眾、年幼的孩童，真的可以不用戴了。

黃璟隆說，年幼孩童長期戴口罩，無法建立身體免疫力，更延長免疫負債期間，不利孩童健康，且孩童活動力旺盛，口罩完全戴不住，何況呼吸也是身體散熱主要方式之一，天氣炎熱時，如果戴著口罩，將影響身體散熱效果，容易引發中暑、熱衰竭，因此，天氣轉熱後，特別是夏天「真的別再戴了」，家長應特別注意。