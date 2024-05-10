收不完？居家斷捨離超累人…最好趁豬隊友不在以免「又撿回來」

一旦開始整理，著手取捨，勢必會遇到體力不支、精神不濟、情緒不好、萬念俱灰的低潮時刻。我從接手媽媽的海量遺物，到實踐零雜物的狀態，一共花了四年多、將近五年的時間。經常有人問我，如果整理無法一次到位，要如何安撫自己浮躁的心情？

斷捨離很耗能量。整理期間的集中、過濾、分類和收納，需要專司邏輯思考、溝通、判斷、決策、規畫和控制的大腦前額葉皮質不停運作才能達成，所以整理不是只有身體在勞動，心也特別容易疲累。這種心累除了來自於不斷地決定要或不要、東西要怎麼分類和收納，也來自於物品所牽動的負面情緒，例如憤怒、悲傷、懊悔、羞愧、嫌惡、失望、心碎、氣餒等等。所以浮躁很正常，有倦怠期也很正常。

整理是選項，不是責任

先說說我是怎麼度過這四年多、將近五年的時間。我整理的起始點並非屋況混亂，而是東西太多。在這些東西裡，有好大一部分是媽媽的遺物，整理起來尤其吃力。當時的我能做到盡量讓檯面淨空，櫃內收納得整整齊齊就已經很了不起了，我不會為了櫃內的物品未經篩選而譴責自己。沒有自責，便不會因為壓力和焦慮而產生浮躁感。換句話說，「零雜物」是我貼近自由的手段，而不是做不到就會讓我煩惱到頭疼的緊箍咒。

目標是自我精進的方向。朝著符合價值觀的目標前進是一件幸福的事。有做到很好，沒做到也可以保持動機，擇日再戰。很多人深以整理為苦，因為他認為自己應該要整理、應該會整理，或是認為別人應該要按照他的想法和標準來整理。但誠如第一章所闡述的，整理是一個選項，而不是一種責任。

先減害就好 給自己多點鼓勵

有些人喜歡被物品包圍，因為那是他安全感和幸福感的來源。對於這類人，我認為只要做到「減害」即可，不見得一定要整理到窗明几淨才行。同樣的，家裡有大寶二寶三寶四寶的媽媽們，只要能讓一家人在屋內走動時安全無虞就很棒了。與其追求開門就能見客的清爽屋況，我認為先設置一塊個人空間，讓自己在忙於家務和育兒的同時，能有個可以稍稍喘息、恢復能量的場域還比較合理。

請接受現況已經是你盡了全力的結果。有了基本的六十分，你再設定一個符合價值觀且具有挑戰性的目標，那麼日後你跨出的每一步都會是加分，達成的每一個關鍵結果也都值得興奮。然而，如果你將現況視為災難，將目標視為及格，每次整理的結果只要不如預期，你就給自己扣分，那麼整理就會變成一件壓力很大的苦差事。試著把整理從「I have to」變成「I want to」，試著把你的角色從監考官變成啦啦隊，你會比較樂在其中喔！

回到我的故事上。由於我的崇高困難目標是「零雜物」，因此往下一個層級的每一個明確目標都是「減量」，只是鎖定的物品類別不同、執行的期間不同而已。我當然不是天天整理，而是走走停停，等時間點對了，有FU了才會動手。動手前我一定會制定執行計畫、備妥相關工具。例如，我絕對不會等文件整理完了，才想到自己沒有碎紙機。我會事先準備好，一邊翻閱文件，一邊碎掉淘汰的部分。這在某種程度上可以提升效率，並且有效地降低煩燥感。

重點是，每天睡前我都會將屋況恢復原狀，不會讓混亂的狀態延續到隔日。這麼做有三個好處：一是我不會對混亂習以為常，進而養成一直亂下去也無妨的苟且心態。二是同住者不會因為我越整理越亂，而對我清除雜物的行為嗤之以鼻，甚至抱持反感。三是我隔天醒來不會有任務「未完成」的壓力，這能幫助我在執行期間盡可能地保持動力。

有整理經驗的人都知道，整理期間的屋況通常會比平時亂上許多，因為平日妥善隱藏的東西都被「解壓縮」了。如果不盡速處理完畢，不僅視覺噪音令人抓狂，動線受阻也會讓其他的同住者心生不滿。

趁豬隊友不在時 動手整理

第三章提過，如果你明知你的伴侶或老媽是豬隊友，請趁他們不在的時候動手整理，免得他們妨礙進度。但如果你的同住者不是豬隊友，我會建議你在整理計畫開始前，先告知對方預計會亂上多久，例如一個下午或是三個整天，讓他（們）能有個心理準備。假使原本屋況的混亂程度在一到十分之間大約是六分，整理時增加至八分，那麼請在整理告一個段落時，盡速將淘汰的物品送出家門，並盡可能在截止期限前將亂度回復到至少五分，這樣才不會讓同住者反而變成了反對者。 《當整理卡關時：獨居、同住都能實踐的零雜物生活》。圖/方智出版提供

或許你會問，才減一分難道不是在攪拌嗎？當然不是！把東西挪來挪去、反覆整理卻一事無成才是攪拌。只要有一點點進展，哪怕只是扔掉幾張舊履歷，都是值得加分的行動。

整理本來就無法一次到位。隨著經濟能力的提升和生活體驗的擴充，你的需求層次和滿足點有可能會發生變化，你的審美可能會因為更多元的文化衝擊而扭轉，你對某個物件的依戀程度，也可能因為你與某人的關係生變而有所增減。

因此，每次設定一個明確目標，啟動一個執行計畫，你都會基於不同的標準重新審視物品，做出更符合當下心境的取捨。也就是說，即使是同一個類別的物品，每次整理你還是能再捨棄幾樣東西。這是一個沒有止境的過程，所以請放過自己，別再有不切實際的期待了。

(本文摘錄自《當整理卡關時：獨居、同住都能實踐的零雜物生活》，方智出版，未經同意禁止轉載。)