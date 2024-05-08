丟不掉捨不得！居家斷捨離「又卡關」…問題出在豬隊友還是你自己？

檢視你的零雜物之旅，卡關是因為豬隊友還是自己？

新冠肺炎疫情期間，大家待在家裡的時間大幅增加，對住處感到不滿的程度也直線上升。我靈機一動，在二○二○年四月著手策畫了一個線上整理挑戰營，並於該年度的六月份上線。至今，我已經舉辦過二十七期與居家整理相關的線上挑戰，吸引了來自世界各地的近三千人參與。

看到學員的蛻變，我由衷感到欣喜。可惜的是，有半數學員就只是觀望而已。他們或許習慣囤書、囤課，以為買了書、看了線上課程，雜亂的屋況便能改觀；他們或許以自家的屋況為恥，以至於不敢在學習社團中貼出整理前後的照片，錯失了讓老師和助教點評的機會。

然而，有交作業的另一半學員，也可能基於各種因素半途而廢。做為課程帶領者，我自然想了解他們卡關的原因，而每週一次的線上直播互動，正是挖掘問題的最佳時機。

從上百次的直播提問中，我發現有近六成的整理困境來自於家人的掣肘，有兩成來自於對自己的不了解，另外兩成則是礙於空間條件或經濟能力，致使整理進度無法持續。 這不禁令我想到，多數以整理為主題的書籍，要麼著重於「道」，要麼著重於「術」。前者多半論及系統性和原則性的大方向，說明在物質泛濫的今時今日，何以需要清除雜物，追求簡約；後者則講述如何局部性和技術性地運用工具，藉以化解某種收納困境。

看很多整理書 為何家還是一團亂？

過去十年，坊間這類書籍如雨後春筍，可以說「斷捨離」的思維已深入人心，收納案例亦隨處可見，極簡甚至成了無法忽視的當代潮流。 關於「道」的部分，我在《零雜物》一書中已有所著墨，於此不再贅述，而且我相信會拿起這本書的你，肯定也是「同道中人」。至於「術」的部分，大家在執行初期大多卡在沒有動力和不知從何開始；開始後則大多卡在「關係」上，無論是你與物品的關係、你與自己的關係，或是你與他人的關係。

換句話說，即使你知道自己需要精簡物品，也明白該如何收納，偏偏就是無法展開行動。而且就算你付諸行動了，此時若是長輩阻止你丟，伴侶不想配合，小孩不受控制，姊妹淘還使勁地把自己不想要的東西往你家送，那麼買了書、上了課，既接納了「道」，也研習了「術」的你，還是什麼都做不了，或是做了之後仍舊不斷復亂。

更進一步來說，空間條件和經濟能力上的限制，有時也是衍生自「關係」，例如空間的使用權是長輩說了算，你只能看著公共區域亂七八糟而無法插手；抑或是你想花自己賺的錢將收納用品換成更賞心悅目的款式，另一半卻斷然阻止還批評你浪費，而他的理由往往是：「東西又沒壞，為什麼非換不可？」諸如此類的事情，每每教人心灰意冷。

小孩不是亂源！大魔王其實是…

Google表單的統計結果顯示，在填寫問卷的五百人中有五十三人獨居，占比為一一％。在與他人同住的四百四十七人中，有七五‧八％認為自己在清除雜物、整理收納時，曾經因為他人（父母／公婆／伴侶／子女／其他）而遭遇挫折或阻礙，只有二四‧二％的人認為同住者不礙事。在我的學員裡，有近六成的人認為整理困境來自於家人的掣肘，看來一般人受同住者負面影響的比例又高出了一成。

為了描述方便，我姑且將這些同住者稱為「豬隊友」，而排名前三的豬隊友依序是：占比四○‧一％的伴侶（這裡指的多是男性）、占比三五‧一％的父母，以及占比五‧九％的公婆。換句話說，同住的長輩就占了四一％，比例和伴侶不相上下。而大家想像中可能是家中亂源的小孩，其實只占了九‧一％，還不到總數的一成。

在這裡，我必須很殘酷地說，豬隊友除了自己，沒有別人。因為沒有動力、不知從何開始、捨不得丟又不會收納的人，終究是自己。持續將就混亂的屋況、對豬隊友束手無策、接受與長輩同住並長期忍耐的人，也是自己。多數人都以為只要別人改變了，自己的問題就可以迎刃而解。殊不知，會為他人改變的人少之又少，甚至連你都不想為自己改變了不是嗎？那些失敗的減肥和語言學習計畫就是證明。

但你是有選擇的，現在的屋況和居住品質，就是你過去一連串選擇所造成的結果。如果你願意先改變自己，做出不同於以往的選擇，你的生活也將有所不同。請相信自己有足夠的資源和力量，只要你突破關卡，一切都將逐漸變好。

下面是七種我大致歸納出來的卡關原因，你是卡在哪一關呢？

一、缺乏整理動機 二、標準不同，很難溝通 三、家裡亂到無從下手 四、捨不得丟、送不出去 五、整理到心累 六、不會分類、不擅收納 七、缺乏空間自主權

在接下來的篇章中，我會一一說明如何跨越障礙，讓不斷拖延或中斷整理的人能夠開始動起來。我也會針對卡關者與物品和自己的關係進行解析，畢竟有許多心結是原生家庭潛移默化的結果。此外，我還會透過一些變造過細節的案例跟各位分享，如果與長輩或伴侶擁有不平衡的關係，將如何左右自己的決策，並影響未來可能長達數十年的生活品質。 (本文摘錄自《當整理卡關時：獨居、同住都能實踐的零雜物生活》，方智出版，未經同意禁止轉載。)

請注意，我提供的是說明、解析和分享，而非解答。外人不可能瞭解你家的權力結構，也無法介入你的婚姻關係和親子互動，更甭提為你的人生負責了。但是上百場直播中的數千個提問，呈現的是卡關者的真實樣貌和處境。是他們願意揭露困境，才讓我得以瞭解更多元的生活面向。因此，我誠摯地感謝提問的學員，也期待你能從中獲得覺察，並反思自己是否也陷入了「不舒適的舒適圈」，以為餘生只能這般將就地過下去。

面對問題，以及問題背後的問題，然後找出最適當的應對方式，才有機會突破整理關卡，讓你對自己的能力改觀。至於該如何治本並轉化出新的未來，就是接下來的功課了。讓我們一起踏上這段屬於你的雜物清零之旅吧！

(本文摘錄自《當整理卡關時：獨居、同住都能實踐的零雜物生活》，方智出版，未經同意禁止轉載。)