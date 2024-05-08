腸病毒爆流行期 家長問打疫苗？醫揭這因素內心陷兩難

腸病毒疫情持續上升，衛福部疾管署最新公布，上周腸病毒門急診就診達1萬6240人次，較前一周上升13.4%，仍為同期新高，全國上周總計停課班級達167班，此波疫情預估至6月初達到最高峰。腸病毒疫苗近期已上市，但價格不菲，一劑要價4000多元，需施打2到3劑，衛福部長薛瑞元表示，是否納入公費，交由傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論決定。

新北市立土城醫院院長黃璟隆說，腸病毒正在流行，門診收治許多孩童，且確實遇到許多家長詢問，需不需要讓孩子接種腸病毒疫苗，面對這樣的問題，他的內心總陷入兩難，因現在的疫苗僅能預防腸病毒71型，無法防護病毒其他型別，且疫苗需施打2或3劑，總費用約8、9000元至逾萬元，價格昂貴。

黃璟隆表示，面對施打腸病毒疫苗問題，只好對家長說，如果經濟狀況許可，可以讓孩子接種疫苗，但如果覺得疫苗太貴，也不一定要打，平時最好防護措施，也能達到預防的效果。

至於要如何預防腸病毒？黃璟隆說，腸病毒常藉由接觸、飛沫等方式傳播，且無法經酒精或乾洗手殺死，真的很難預防，必須靠濕洗手，而孩童至人潮擁擠場所時應佩戴口罩；建議家長帶孩子外出時，可多至戶外場所遊玩，而少去百貨公司等室內場所，降低感染機會。

疾管署提醒，遠離腸病毒應保持良好的個人衛生習慣、注意環境衛生、避免接觸感染者、有疑似症狀盡速就醫，於流行期避免出入公共場所等，才能防範社區內不同型別腸病毒之感染與侵襲。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，盡速至醫院接受治療。