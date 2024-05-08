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調適行動有所本 首部「國家氣候變遷科學報告」曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國環院及國科會今舉辦「國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適」公開說明會。記者胡瑞玲／攝影
國環院及國科會今舉辦「國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適」公開說明會。記者胡瑞玲／攝影

氣候變遷衝擊問題受關注，國科會先前對應聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）評估報告，編制台灣氣候變遷科學報告；氣候變遷因應法上路後，國跟會依其規範撰寫「國家氣候變遷科學報告」，這也是母法公告後，我國第1本氣候變遷科學報告，協助各部會及產業研擬氣候變遷調適行動時有所依據。

國環院及國科會今舉辦「國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適」公開說明會，這是氣候法通過後，環境部與國科會首次聯合公開發布的科學報告。

國科會過去對應IPCC並依據台灣本土模型製作出台灣氣候變遷科學報告2011、2017版；氣候法上路後，由國科會「台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台」計畫自2023年開始撰寫，並於今年公開。

環境部政務次長施文真致詞時表示，極端氣候造成人民及環境的威脅，過去著重減緩，近年減緩與調適需同步進行；本報告是在氣候法通過後，根據其規範所編撰，協助各部會、地方政府研擬因應氣候變遷所做的調適行動時，作為科學性的依循基礎。

中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄表示，本報告目標受眾為各部會，內容聚焦科學方法及推估資訊的彙編，扼要呈現2017年版科學報告後的氣候變遷資訊；內容包含全球及東亞氣候變遷概述、台灣氣候變遷現象與衝擊資訊、氣候變遷風險與調適科學架構。

中央大學水文及海洋科學研究所教授李明旭指出，若全球暖化無法有效控制溫室氣體排放，台灣的夏天恐長達7個月，高溫超過攝氏36度的天數將增加75天，除增加人體健康威脅與都市熱島效應外，水稻、玉米等重要糧食作物與畜牧將受高溫影響而減少，海水升溫也會影響漁獲及養殖漁業；天然森林面積適合生長的海拔高度將提高173公尺。

報告也顯示，全台用水相對敏感的春季，連續不降雨日數將增加、豐枯水期的差距也增加，乾旱事件強度及頻率提高；極端暴雨將成新常態，現在50年才發生的極端降雨事件，未來可能每10年就發生1次。未來侵台颱風數量受暖化影響將減少，但其風速及降雨會有增加趨勢，對台灣水資源管理及災害風險都有影響。

作為主編的許晃雄及李明旭表示，國家在氣候治理上，除政府部門積極推動淨零減碳工作外，也應加強重視因應水資源、農漁業、生態系統國土規畫、人體健康在未來降雨不均、熱浪、海平面上升等衝擊下的調適工作，並盼科學資訊的彙整對調適政策的研擬雨推動有所助益。

國科會 氣候變遷 高溫

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