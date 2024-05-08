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台灣高鐵端午疏運車票 周五零時起開賣

聯合報／ 記者楊竣傑／台北即時報導
台灣高鐵端午疏運車票，本周五零時起開賣。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵端午疏運車票，本周五零時起開賣。圖／台灣高鐵提供

台灣高鐵公司今天表示，端午佳節即將到來，自6月7日至6月11日，規劃端午節假期疏運，期間加開107班次列車，包含南下49班、北上58班，5天共提供876班次。各車次列車自5月10日、本周五凌晨零時起開放購票。

高鐵公司表示，端午疏運期間，將針對台中以北區間自由座需求較高時段，特別擴大自由座運能，包括：南下6月7日下午3時至晚間8時、6月8日上午7至9時，及北上的6月10日下午1時至晚間8時，行駛南港至台中間的區間車，均配置8節自由座車廂（1~3車及8~12車），以加強服務旅客。

端午疏運期間，高鐵公司也規劃6班跨日車次，包括6月7日南下的1337、1173、1297車次，及6月10日北上的1336、1698及1296車次，均配置2節自由座車廂（11-12節），歡迎旅客提早訂位。高鐵公司也特別提醒旅客，各跨日車次抵達部分車站時間，將超過日常末班列車到站時間（最晚至深夜0時30分抵達端點站），敬請旅客留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁，確保行程順暢。

高鐵公司指出，疏運期間仍維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解各項最新優惠。

車廂 高鐵

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