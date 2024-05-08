故宮從二級降三級？蕭宗煌：過於激烈的組織改造對故宮不利

故宮院長蕭宗煌今天赴立院教委會報告就「回首百年放眼未來-故宮定位與部會級博物館公共責任總檢討」進行專題報告。數年前傳出故宮組織改造、從二級降成三級。他表示，故宮的組織改造是行政院的權責，而故宮做過最適宜組織的研究調查，已把這個報告給了人事總處。而以目前來講，過於激烈的組織改造對於故宮不利。

蕭宗煌在報告時表示，依行政院組織法第8條及國立故宮博物院組織法規定，本院為行政院轄屬與部會同級(中央二級)之博物館，設立宗旨為整理、保管、展出所藏之歷代古文物及藝術品，並加強對文物藝術品之保存、徵集、研究、闡揚等使命。

蕭宗煌表示，故宮依行政院人事行政總處建議進行「最適組織型態委託研究計畫」於110年12月完成研究成果，並已提供人事行政總處作為政策參考。鑒於故宮組織型態事涉行政院組織改造整體規劃，未來如有組織調整需求，將召開公聽會廣納各界意見，尋求更多社會共識，並在確保專業性與公共性下，提供相關資料供行政院作為政策決定參考。

針對此次南美館翠玉白菜風波，立委陳培瑜質詢時表示，故宮的SOP為何沒有做好？蕭宗煌指出，故宮布展等SOP散落各處，他上任一年多來努力整理，年底會有完整的法律彙編完成。

蕭宗煌表示，博物館最重要就是把行政管理做好，就像人的身體，「如果你的行政管理沒有做好的話，再有遠大的志向都沒有用」，這個是故宮非常引以為戒的部分。

談到故宮的組織改造，蕭宗煌強調，故宮的組織改造是行政院的權責。故宮過去曾做過最適宜組織的研究調查，而未來若要做組織改造，社會意見和同仁想法也必須兼顧。而以他個人的立場，目前正在執行新故宮計畫，以及改箱為櫃等典藏方式的修正。故宮許多事情正在進行，如果進行組織改造的話，對整個故宮的穩定是不太適合的。