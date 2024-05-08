出發茄子醬菜！盤點《蠟筆小新》十大人氣角色

吃飯怎能不配《蠟筆小新》～

《蠟筆小新》是許多大人小孩喜歡觀賞的動漫作品，5月5日適逢主角野原新之助生日，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你來看《蠟筆小新》十大人氣角色由誰拿下！

說到陪伴台灣人無數個童年的動漫，一定會想到連載34年的《蠟筆小新》！除了貼近家庭的日常生活，野原新之助搞笑又無厘頭的風格，雖然常常惹得野原美冴巴不得使出憤怒鐵拳和轉轉神功，春日部防衛隊的風間、阿呆、正男、妮妮也要幫忙收拾殘局，不過有時候溫馨感人的結局，常常也讓觀眾在電視機前哭得一把鼻涕一把眼淚呢！



image source:翻攝X／crayon_official

No.10 風間徹

生日：7/19

星座：巨蟹座

風間徹被大多數人稱為風間、小徹，在雙葉幼稚園裡自詡為菁英人士，喜歡糾正小新口誤和錯字，擁有流利兒童英語會話二級，雖然不喜歡妮妮超真實扮家家酒，不過只要扮演上流人士還是會乖乖參加。此外，風間很喜歡《魔法少女可愛P》卡通，但礙於世俗眼光不敢大方承認，只要去做與可愛P有關的事情都會被小新發現，不過就算被小新騷擾，他仍然很珍惜與同儕們的感情。

許多人對於風間和小新友情表示，「推風間和小新這個CP」、「跟正男阿呆妮妮比起來，風間真的跟小新有官配的感覺」、「我記得漫畫這集最後有一句風間的獨白，『我的朋友，有一顆精英的心』，超溫馨的」。

No.9 阿呆

生日：5/23

星座：雙子座

阿呆喜歡看金魚、搜集各種奇形怪狀的石頭，鼻子總是留著長長的鼻涕，除了隨環境變化，還能在危機時刻拯救夥伴、表演娛樂。雖然阿呆在雙葉幼稚園總是沉默寡言，認同大家時只會說一聲「呆～」，卻總是願意陪小新玩掉在地上的襪子等無聊遊戲，夢冴受傷時也像個大人一樣細心包紮，完全是個貼心小暖男。

網友對於阿呆的暖心事蹟也留言討論，「阿呆超獨立也超貼心的」、「有一集阿呆去小新家玩，結果小新不在家，阿呆就默默幫小新家整理，超暖的」、「覺得他好懂事，是個對熱衷事務很執著又體貼的乖孩子，關鍵是又很冷靜很聰明，也不自大、不邀功，小新有這個朋友真好」。

No.8 櫻田妮妮

生日：6/5

星座：雙子座

就讀雙葉幼稚園向日葵班的櫻田妮妮也是小新的好友之一，個性外柔內剛也很強勢，公園被其他小朋友搶走時，總是會絞盡腦汁、想方設法奪回。妮妮除了生氣時和媽媽一樣喜歡拿「幸福兔」出氣，平時也喜歡和大家玩「超真實扮家家酒」，自己則是飾演美麗的妻子，八點檔情節劇本經常讓觀眾好奇妮妮到底從哪裡取材。

觀眾也分享對櫻田妮妮印象，「正男每次都被離婚很好笑」、「超真實扮家家酒真的很鬧事XD，劇場版有長大後的妮妮，對小時候的說現實不是扮家家酒，那個表情也很好笑XD」、「妮妮的劇情真的很八點檔，劇情超成熟的，每次看都覺得小孩怎麼會懂那麼多XD」。

No.7 野原向日葵

生日：9/27

星座：天秤座

野原新之助的妹妹「野原向日葵（小葵）」，雖然是個尚未滿一歲、牙牙學語的寶寶，不過卻特別喜歡看帥哥和亮晶晶的珠寶首飾，只要小葵哭鬧不止，媽媽美冴和哥哥小新就會拿出附有花美男或是珠寶的傳單、雜誌安撫。值得一提的是，雖然小葵的名字是由讀者公開有獎召募，在動漫中卻分別是由爺爺銀之介、奶奶鶴、爸爸廣志、媽媽美冴及哥哥小新將想取的名字寫在紙飛機上，最終因為小新的紙飛機在空中停留最久，因此取名為向日葵。

有次小葵偷偷溜進雙葉幼稚園娃娃車，意外受到小朋友愛戴，風間還特別幫小葵建造城堡，沒想到卻被小葵可愛的模樣給吸引，被小新狂虧「妹萌」，網友也表示，「小葵真的超級可愛的啦～好想看她長成大姊姊的樣子」、「喜歡風間跟小葵+1，但是更喜歡小新跟風間」。

No.6 野原美冴

生日：9/21（漫畫版：10/10）



星座：處女座（漫畫版：天秤座）

29歲的野原美冴是野原新之助的媽媽，21歲與野原廣志相識，24歲生下兒子小新、29歲生下女兒小葵；常把減肥掛在嘴邊，卻總是三分鐘熱度，還喜歡把家裡用不到的東西放進壁櫥，導致每次打開都會山崩；平時購買日常生活用品就會精打細算，腳踝扭到也不惜搭計程車跟著其他人搶大拍賣；經常與隔壁大嬸、好友小惠一聊就是好幾個小時起跳。

面對小新犯錯，經常使用憤怒鐵拳和太陽穴轉轉功處罰，但美冴總能在第一時間關心孩子感受。有次小新獨自睡在書房床鋪，爸爸廣志在旁勸說讓孩子學習獨立，美冴仍擔心小新從床舖摔下來，便拿著坐墊上樓，鋪在床鋪周圍。2023年美冴開了個人IG，自稱「20代美女媽媽」，湧進不少粉絲追蹤，「希望可以每天更新」、「小新小葵拿手機去自拍晃到真的好可愛好真實」、「敲碗其他角色的IG帳號」。

No.5 大原娜娜子

生日：不詳

星座：不詳

每當小新看到娜娜子姐姐時總是會開心大喊「娜娜子姐姐～」就算身邊有再多美女，都比不上娜娜子。娜娜子喜歡相撲運動，有次因為幫忙處理小新眼睛裡的沙子，兩人認識後，娜娜子也經常帶著點心去家中作客，不僅能理解小新「屁股見光舞」等怪異行徑，平常也會鼓勵小新吃青椒、收玩具，小新甚至立誓等他長大就會娶娜娜子為妻，還直接叫娜娜子的爸爸大原十四郎「岳父大人」。

娜娜子常扮演野原家潤滑劑的角色，有次小新因為被美冴誤會離家出走，被貼心的娜娜子發現，事後用點心當獎勵鼓勵小新跟媽媽和好，讓網友感嘆，「娜娜子真的是標準的人美心也美」、「娜娜子真的超貼心，幫了野原家很多」、「娜娜子真的是小朋友都會喜歡的那種溫柔大姐姐，我自己本身也很吃這一套」。

No.4 野原廣志

生日：3/11

星座：雙魚座

野原新之助的爸爸野原廣志也是雙葉商事營業二課股長，在公司是其他職員尊敬的前輩，平時見到美女同事由美也會突然改變自己說話的方式。廣志下巴留有鬍鬚根，災難等級的腳臭也讓聞過的人幾近暈厥，有次秋田爺爺銀之介寄回活力旺盛的章魚，就在章魚狹持小白衝上馬路之際，被即時返家的廣志迅速使用皮鞋制伏。除了喜歡打高爾夫球外，廣志假日大多想躺在家裡，不過面對美冴或是小新的請求還是會努力達成。

野原家從雞飛狗跳村莊搬到現在居住的透天，廣志經常開玩笑表示「自己還有32年房貸要還」，如今距離《蠟筆小新》開播已34年，網友對於廣志終於繳完房貸也說，「廣志的房貸不是和小新的年紀一樣永遠不會變嗎」、「廣志可以還完貸款，但小新必須永遠5歲」。

No.3 動感超人

生日：4/7

星座：牡羊座

主角野原新之助每次都會在手腕上畫上手錶，只要時間一到就會跑回家看「動感超人」！扮演動感超人的角色鄉剛太郎實際上則是擁有柔道、空手道、劍道等能力，有次車禍後鄉剛太郎的爸爸便以鄉剛太郎為原型打造出動感超人，因此動感超人在卡通中經常使用動感光波、動感鐵拳、動感迴旋閃電、動感跳躍等華麗招式為大家除害，成為雙葉幼稚園小朋友放學後喜歡觀賞的卡通節目之一。

日前動感超人在台灣實體化變成悠遊卡，也引發不少網友搶購，「動感超人真的好好看，超可愛」、「整體來說悠遊卡塗裝很細緻，一樣很可愛哈哈」、「不知道這種造型悠遊卡的行情都在哪，但真的今天逼卡都有種爽感」。

No.2 野原小白

生日：不詳

星座：不詳

野原家最可愛的存在非「野原小白」莫屬！小白的媽媽為「波魯希奇」，因為原飼主的爸爸突然對狗過敏，原飼主不得已將波魯希奇送至收養所，其餘的狗小孩分送完畢後，剩下小白送不出去，只能偷偷放在紙箱內，並將其放在路口，最後被小新發現帶回家領養。小白在小新的指令下，能夠完美做出「棉花糖」和「抓癢癢」招式，除了嗅覺非常靈敏，有次野原家颱風天水管掉落，大量雨水不斷從大門信箱口流入門口落塵區，小白發現後便用後腿使盡全力抵住信箱口，直到廣志回家才發現小白的暖心舉動。

網友對於神犬小白也紛紛表示，「會自己散步、跑腿，甚至反過來照顧小新，對視同家人的野原一家來說就是擁有小新缺少的特質，懂事聽話的次子」、「小白還會開公車（冒汗）」、「小新跑去跟正男玩，啊要買蔥的時候因為不確定要買的東西對應什麼蔬菜，所以小白硬逼自己發出聲音，然後老闆還真的聽懂了XD」。

No.1 野原新之助

生日：5/5（漫畫版：7/22）

星座：金牛座（漫畫版：獅子座）

《蠟筆小新》人氣角色寶座肯定是野原新之助！小新的童言童語卻愛說成語，或是把字詞唸錯、唸顛倒的習慣，例如回家的時候小新會說「你回來了」，馬上會被媽媽美冴糾正「應該是我回來了吧」。在小新的日常生活中，除了喜歡看美女，最喜歡的卡通就是《動感超人》，開心的時候喜歡跳「光屁屁外星人」舞，雖然經常口無遮攔，成為春日部書店和佐藤九日堂百貨的頭號黑名單。但也是爸媽的好幫手，經常獨自在家照顧年幼的妹妹小葵，在春日部防衛隊裡更是不可或缺的靈魂人物。

小新搞怪風格也深受許多鐵粉喜愛，網友討論「露大象搖屁屁蠻好笑的呀！廣志臭腳、黑道園長，每個人人設都有趣」、「小新已經超越五歲小孩的智商很多了，他會體貼朋友，但不會明顯」、「有一集他為了借正男100元被媽媽甩巴掌，原本我的眼淚已經在打轉，結果他跑去把妹」、「有一次妮妮哭了，小新默默的拍了她的肩膀安慰她，超暖」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年05月04日至2024年05月02日，共1年。

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