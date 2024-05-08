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花蓮西瓜農爆收購商惡意砍價 準農業部長這樣說

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
有花蓮西瓜農於臉書爆料，今年西瓜品質佳，但卻出現收購商將西瓜載走近半，後續卻要求砍半收購價，令西瓜農相當憤慨。聯合報系資料照
有花蓮西瓜農於臉書爆料，今年西瓜品質佳，但卻出現收購商將西瓜載走近半，後續卻要求砍半收購價，令西瓜農相當憤慨。聯合報系資料照

日前有花蓮西瓜農於臉書爆料，今年西瓜品質佳，但卻出現收購商將西瓜載走近半卻要求砍半收購價，強調這種情況已是常態。農業部表示，會積極輔導農民和農企業成為分潤的夥伴關係，但也指出有行口趁這次地震災情壓低收購價格。

「花蓮玉里。阿強西瓜」臉書貼文指出，玉里西瓜一年一收，每年都會種植數萬顆的西瓜，扣除自行宅配以及路邊賣掉的西瓜後，仍有超過7成的西瓜需要仰賴收購商收購，而今年出現最令人憤慨的情況，就是收購商談好價格後，卻在收購後要求降價，在採收走接近一半的西瓜後反指西瓜品質大量不佳導致收購商虧損，因此要將當初談好的收購價格砍了近一半。

農業部代理部長陳駿季表示，包括西瓜等農產品，農民契作和行口在收的時候大多都是口頭承諾，這樣的方式確實對農民最沒有保障，未來會積極輔導契作，讓農民和農企業成為分潤的夥伴關係。

陳駿季說，這次收購商砍花蓮西瓜收購價屬於個案，並不是每個西瓜農都受到這樣的待遇，這次地震造成蘇花公路沒辦法運送農產品，確實也有行口趁機壓低價格，除了已啟動農產品運費補助外，也有針對賣場通路來聯合行銷花蓮農產品，購買花蓮農產品也有相關優惠，例如買500送100等。

花蓮 西瓜 農民

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