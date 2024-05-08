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醫療院所口罩令擬鬆綁 薛瑞元：需與維持民眾健康做平衡
新冠肺炎疫情下，戴口罩已成為國人生活習慣之一，目前僅剩下醫療機構等仍有口罩令，衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，今天將舉行衛福部傳染病防治諮詢會COVID-19防治組會議，討論「廢除為防治嚴重特殊傳染性肺炎，進入醫療（事）機構、老人福利機構應配戴口罩公告」相關事宜，研議解除民眾進出醫療等機構的口罩令。
立法院社福及衛環委員會今審查「再生醫療法草案」及「再生醫療製劑條例草案」。衛福部長薛瑞元於會前受訪表示，鬆綁醫療院所口罩令是想要前進的方向，但開放的細節還需要討論，並尊重專家的意見及決定，與維持民眾健康方面做一平衡。
新冠疫情於2020年侵襲全球，台灣自當年12月1日起，要求醫療院所共8大場所需要佩戴口罩，隨著疫情緩解，口罩禁令陸續解禁，目前醫療單位仍持續口罩令，實施期間已達一千多日。
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