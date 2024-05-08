要帶外套了！北部晚間恐不到20度 明再降1-2度

要帶外套了，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，東北季風帶來較涼的空氣，配合稍多雲量，北部白天高溫約28-29度。夜間市區低溫下探20-21度，郊區可能降至18-19度，有明顯涼意。中南部高溫30度以上，普遍可達31-33度，南北之間有氣溫差異。

歐宗學指出，今東北季風增強，加上華南雲系東移影響，各地雲量較多，北部及東半部偶有零星短暫雨，中南部雖受華南雲系影響，不像北部那麼明顯，午後山區有熱對流雲系發展帶來局部短暫雷陣雨，南部平地也可能受影響，要留意下午天氣變化。

歐宗學指出，明天仍受東北季風影響，水氣有減少趨勢，各地恢復多雲到晴，午後山區仍有局部短暫雷陣雨機會，南部山區發生機會較高，也有機會影響到平地。氣溫比今天再稍微降低約1-2度，留意早晚氣溫較涼。

今明兩天有境外空氣汙染物跟著東北季風移入，各地空品較不理想，西半部有機會達敏感族群不健康等級，預估明天下半天北部可逐漸改善，中南部因擴散條件不佳，可能持續不理想。

歐宗學說，周五東北季風減弱，轉為偏東至東南風環境，水氣仍少，各地多雲到晴，山區午後仍有局部短暫雷陣雨機會。周六東南至偏南風環境，大致仍可維持相似的午後山區短暫雷陣雨天氣。

這兩天氣溫隨東北季風減弱回升，各地白天高溫會再度來到30度以上，中南部內陸近山區要留意極端高溫發生機會。

下周日開始天氣有大幅度變化，歐宗學表示，受鋒面接近影響，水氣明顯增多且轉不穩定，各地都是多雲或陰天並有局部短暫陣雨，不排除有小範圍雷雨發生。

下周一鋒面通過，歐宗學指出，各地持續不穩定天氣，下周二以後鋒面離開，水氣仍偏多，預估各地都有局部短暫陣雨機會，整體天氣跟本周相比不穩定許多。且隨南方熱帶洋面開始有熱帶擾動發展，目前預報對台灣沒有直接影響，但預報不確定性提高，要留意未來幾天天氣變化。