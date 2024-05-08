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健康你我他／床上有「高牆」 老夫妻睡好覺

聯合報／ 文／張炎銘（中市西區）
老妻非常滿意新買的兩張單人床，兩床之間夾著一塊長約100公分、高出床墊約40公分的「護牆」，讓她很有安全感。圖／張炎銘提供
老妻非常滿意新買的兩張單人床，兩床之間夾著一塊長約100公分、高出床墊約40公分的「護牆」，讓她很有安全感。圖／張炎銘提供

老妻對新買的兩張單人床，非常滿意。尤其她堅持兩床之間要夾著一塊長約100公分、高出床墊約40公分的「護牆」，讓她很有「安全感」，就像楚河漢界難以逾越。

年紀愈大，睡癖愈差。剛結婚時，二人摟著睡，後來分開睡，但是還在雙人床上。步入老年，隨著睡夢中的情境，我在戰火下匍匐前進，因而滾下床受傷；夢見賊人，我拳打腳踢，也曾傷了妻。考慮翻身、起床如廁，可能影響枕邊人，只好雙人床變單人床，兩床之間加個膠皮包覆泡棉隔板，可上下挪移，比市售護欄方便、實惠。

那道護欄總讓我想起北美洄游的鮭魚。鮭魚須克服地形、水流、體力、獵捕等問題，從大洋旅行百千公里回到河流原生地，只為繁衍。

年輕夫妻敦倫很容易，卻忙著避孕。年歲漸長，橫亙在前的障礙愈來愈多。體力、心態、慢性病用藥等都讓人愈來愈力不從心。現在多了高牆，要行周公之禮，還要爬越障礙擠在單人床上，身心都先軟涼了，不如睡個好覺更讓人期待與滿意。

老年性愛，或許少部分人天賦異稟，仍是一尾活龍；有人借助藥物也要保持雄風；有人願意跨越障礙、克服困難，也要維持基本滿足；有人則高掛免戰牌，歲月平淡卻也靜好。

老年性愛，因人而異、因時因地制宜，沒標準答案。最重要的是與老伴商量、有默契，彼此歡喜就好。

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