失智輔療 北榮、故宮合推「認知牌卡」

衛福部最新統計，國內65歲以上失智症患者約35萬人，至民國130年預計增加至68萬人。隨著台灣人口高齡化，失智症發生率會逐漸上升，國立故宮博物院與台北榮總合作發行藝術輔療工具「今牌人生認知牌卡」，為長者提供增進健康福祉的創新方案。

故宮院長蕭宗煌與台北榮總院長陳威明昨簽署合作備忘錄，展開為期3年藝術與醫療專業跨域合作，共同研發以長者為中心的創新服務方案，包含辦理專業人員培訓工作坊、博物館人員教育推廣、舉辦藝術與醫療相遇分享會等推廣活動。

台北榮總院長陳威明說，台灣明年邁入超高齡社會，失智患者會愈來愈多，近年失智症藥物治療有所進展，更期待非藥物治療為失智症患者帶來更多助益。認知牌卡為國內首創由博物館與國家級醫學中心深度合作，將文物寓意及意象結合牌卡形式，以非藥物介入活動，打造貼近長者需求與生活經驗的樂齡友善服務。

故宮院長蕭宗煌指出，近年世界衛生組織（WHO）和國際博物館界肯定藝術對預防疾病、促進健康和福祉的重要性，扮演醫療輔助、促進民眾身心正向發展的關鍵角色。認知牌卡透過長者、心理師與職能治療師的全新視角，讓故宮60件經典文物與生活經歷結合，從「物」回歸到「人」，關照不同面向的群眾，使藝術輔療成為非藥物活動的選擇之一。

台北榮總神經醫學中心副主任傅中玲說，北榮針對輕度失智及認知障礙長者研究發現，透過認知牌卡進行為期四周訓練後，在語文、圖像學習與記憶能力均有所進步。

共同研發牌卡的稻香長照設施暨醫事機構所長許庭榕說，「今牌人生認知牌卡」中也收集「清明上河圖」文物部分片段，如一張牌卡是描述迎娶的場景，讓一名輕度失智老太太回想起年輕時自己的姊姊結婚場景，有助情緒穩定。