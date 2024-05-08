健康主題館／長者缺牙易營養不良 調整飲食質地好吞嚥

母親節將至，您將如何安排與媽媽的聚餐共享天倫之樂？若是家中有牙口不好的長輩，衛福部國健署建議可以「質地調整飲食」，透過食材挑選、烹調技巧及簡易檢測等方式，做出適合銀髮媽媽及長輩們「軟硬度」的多樣化餐點。國健署也邀請台灣廚藝美食協會理事長何育任示範4道美味且符合質地調整的餐點。

牙口問題 限制65%長者飲食

依據調查顯示，65歲以上的長輩有72%部分缺牙；22.8%覺得自己的牙齒（包括裝假牙者）功能狀況不好；65.8%因為牙齒狀況、咀嚼或吞嚥的問題，而限制吃東西的種類。「缺牙、唾液分泌減少，會影響長輩食量，易導致營養不良。」國健署長吳昭軍指出，若能夠透過質地飲食調整，即可幫助長輩補充到足夠營養素。

吳昭軍說，長輩的身體功能會隨歲月增長，而漸漸退化，如何幫助長輩均衡攝取6大類食物，補充到足夠的蛋白質、維生素、礦物質、膳食纖維等，對預防肌少、衰弱或維持骨骼、心血管及腸道健康等相當重要。

國健署社區健康組長李嘉惠表示，國健署推動「質地調整飲食」，今年首次舉辦「2024銀領新食尚銀養創新料理」競賽，邀請專業主廚、在校學生及民眾等運用質地調整的概念和技巧，設計菜單與烹調美味料理，做出「容易咬、吃得下」的餐點，一起守護長輩們的營養健康。

先分切並冷凍 有助軟化食材

農業部農糧署主任秘書陳啓榮指出，當令在地的蔬果雜糧，新鮮營養又低碳，可將較堅硬的蔬菜或雜糧，洗淨後分切、分袋，裝成適當大小，置於冷凍庫1至3天，就能軟化質地，讓長輩輕鬆獲取維生素、礦物質、膳食纖維。

陳啓榮說，台灣諺語：「一午、二鮸、三嘉鱲」，其中的「一午」就是描述排名第一的「午仔魚」肉質細嫩鮮甜，深受大眾喜歡。午仔魚蛋白質含量高且飽和脂肪酸和膽固醇低，細刺又少，很適合長輩和兒童食用。

透過質地調整的方法，就可以讓銀髮媽媽們享用一個不一樣的母親節餐點。國健署邀請何育任示範如何使用國產食材和質地調整技巧，烹調出4道質地飲食調整料理，供民眾參考。

母愛綠茵卷

選用國產豬肉、胡蘿蔔和芋頭，以紫蘇葉包裹製作，不僅色彩豐富，也增添了料理的層次和風味，還能補充蛋白質及膳食纖維，維持肌肉量和促進腸道健康。 母愛綠茵卷。圖／國健署提供

煦愛午仔南瓜飯

以午仔魚、洋蔥、南瓜、黑木耳及糙米為主，採用燉煮方式，除保留食材原味及濕潤度，亦能提供優質蛋白質外，富含抗氧化物質、β-胡蘿蔔素、維生素D、維生素B群和維生素E等，可維持免疫系統，促進心臟健康。 煦愛午仔南瓜飯。圖／國健署提供

綠意擁抱藜麥盤

選用國產去骨雞肉，順著雞肉的紋理切，搭配冷凍處理過的花椰菜及切碎的文蛤，文蛤富含維生素B群及鐵等多種礦物質，可預防缺鐵導致的貧血。 綠意擁抱藜麥盤。圖／國健署提供

羅勒之吻烤番茄

以牛番茄及豆腐為主，搭配羅勒，香氣十足，羅勒含有豐富的維生素K，能幫助骨骼及血管健康。