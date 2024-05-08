碳費3度審議 指定目標沒共識

環境部昨召開第三次碳費審議會，會中委員針對指定目標有不同的看法，部分認為過於嚴格，產業不易達到，有人認為能促進減碳。碳費審議會委員、環團代表林彥廷則批評，目前預告的碳費子法根本是幫企業開後門，希望環境部仍要堅持汙染者付費原則，也要說清楚優惠費率及碳定價。

環境部氣候署副署長黃偉鳴表示，將針對三階段調降碳費起徵點、對ＣＰＩ影響等進行情境模擬分析，但坦言難在五二○前召開第四次審議會。

本次審議會討論內容包含日韓及新加坡碳定價及實施情況、碳費三子法、審議會資訊公開內容及方式。林彥廷表示，原先企業就有二點五萬噸免徵門檻，如今碳費子法還針對高碳排企業給予初期二折的優惠費率，根本無法促進任何減碳效益，起徵點至少每噸五百元並逐年調高、打折後的優惠費率底價應以三百元起跳。

商總代表余建中說，盼順應國際情勢，初期不要給產業太大壓力，以免降低產業國際競爭力；另子法中已規範三階段起徵點，環境部應說清楚每階段將被課徵碳費的產業類別。

黃偉鳴表示，指定目標雖是台灣獨創，但若成功，也能讓國際了解這樣可促成減碳。