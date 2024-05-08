價值8億元！免費快篩千萬劑 8成下月底到期

新冠疫情嚴峻之際，快篩試劑奇貨可居，疫情過後，卻是乏人問津，疾管署累計採購三點五億劑快篩試劑，仍剩餘一千多萬劑，其中有八百萬劑將於六月底前到期，為此，衛福部疾管署即日起透過全國四五○○家特約藥局免費發放，但部分藥師抱怨，「政府把藥局當垃圾場」，擔心這些即將過期的快篩可能發不完。

新冠疫情期間迄今，疾管署共採購三點五億劑快篩試劑，目前剩餘一千多萬劑，其中八○○萬劑將於六月底到期，九月底前屆效約近五○萬劑，其餘一五○多萬劑則在年底十二月前到期。國產快篩試劑採購價格為七十二點四五元、進口快篩試劑為九十五元，保守估計一○五○萬劑快篩試劑金額至少八億元。

開業藥師沈采穎表示，前天收到一箱羅氏試劑，內有七十八盒（一盒五入），放在店內，由客人自取，但索取情況不佳，一整天只被拿走十盒。昨天又收到一大箱亞培快篩試劑，共一五六盒（一盒四入），仔細看有效期限，竟是五月廿九日，等於只剩廿二天。

沈采穎指出，擔心還是沒人拿，乾脆將整箱試劑擺在藥局玻璃窗下，並在紙牌寫著「免費 COVID 19試劑 請自取」等字樣，中午用餐時間，眾多上班族經過時，順手拿走，去化速度相當快，到了晚間全部清空。

疾管署前天宣布將在全國藥局發放即期快篩試劑，隨即鋪貨，不少藥局抱怨，臨時收到一箱快篩，卻不曉得用途，後來才知道得協助發放。沈采穎表示，部分藥師有強迫中獎的感覺，覺得衛福部將藥局當成垃圾場。

對此，衛福部長薛瑞元表示，原本以為藥局在快篩業務應該願意繼續為民服務，防疫期間都是這樣，如有相關意見，可向疾管署反映。疾管署副署長曾淑慧解釋，在快篩試劑鋪貨前，已請藥師公會全聯會詢問各藥局意願，有意願者才會加入發放行列。

外界建議，可將這批快過期的快篩免費送給長照機構，供住民篩檢，對此，薛瑞元表示，這次免費發放快篩，並未限制領取對象資格，所以長照機構當然也可領取，只是必須派人至藥局取貨。預估今年秋冬還會有一波疫情，希望民眾踴躍領取，只要出現症狀，就可自行篩檢。

有些藥局擔心發放不完，曾淑慧表示，目前全國每月呼吸道症狀患者高達二百萬人，加上年初機場免費發放經驗，估一○五○萬劑應可在一個月內全數發放完畢。

新冠上周新增31死

儘管新冠疫情趨緩，上周仍新增二二九例本土合併症個案（住院），卅一例死亡病例，比流感還要嚴重。疾管署預防醫學辦公室主任林詠青表示，上周死亡個案中，最年輕者為卅多歲北部男性，有貧血、癲癇等病史，未接種ＸＢＢ疫苗，四月底持續兩天發燒、嘔吐，急診時經快篩檢驗確診罹新冠肺炎，不料當天即死於嚴重呼吸衰竭。

曾淑慧指出，全國仍有三○八點九萬劑莫德納ＸＢＢ疫苗、七點七萬劑Novavax ＸＢＢ疫苗，六十五歲以上可接種疫苗提高保護力。