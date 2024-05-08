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承諾解決護理人力短缺 台大雲林分院優化流程
近年護理人力需求高漲，雲林縣6大責任醫院病床數若全開，估計護理人力不足300人，台大醫院雲林分院昨慶祝將到來的12日國際護師節，院長馬惠明承諾，優化護理工作流程，營造友善職場環境，「讓護理同仁熱愛他們的工作」。
台大醫院雲林分院目前護理人力約有1050人。馬惠明說，近年護理人力短缺，院內已引進衛教機器人，協助護理人員臨床衛教，也會透過資訊科技運用、人工智慧等方式改善工作流程，並優化護士車，提升醫護人員安全。
台大醫院雲林分院昨也表揚年度優良護理人員、臨床教師，外科專科護理長劉幸儀甫獲頒南丁格爾獎特殊奉獻獎，她在臨床照護工作已逾23年，也兼任器官捐贈協調師，迄今共完成15個器官組織捐贈個案，促成更多大愛。護理部主任余春娣說，南丁格爾有一句名言，護理師必須要有同理心，還有願意工作的手，台大雲林分院的同仁就有這樣的特質。
衛生局長曾春美表示，護理師是從出生到死亡的照顧基石，需要結合醫院、地方跟中央民意代表協助，縣府會努力爭取到優質的工作職場。立委張嘉郡也到場向護理師致意。
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