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接棒媽媽當護理師 「男丁格爾」楊斌對這件事印象深刻

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
第11屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮今天舉行，獲頒「閃亮新人獎的八里療養院護理師楊斌（右）和護理師媽媽楊美燕（左）。記者賴昀岫／攝影
第11屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮今天舉行，獲頒「閃亮新人獎的八里療養院護理師楊斌（右）和護理師媽媽楊美燕（左）。記者賴昀岫／攝影

從事護理工作滿40載的楊美燕，剛從衛福部八里療養院退休，她28歲的兒子楊斌則接棒投入同一職場，楊美燕觀察，男性護理師已較過去增加7至8成，雖然護理工作辛苦，但她很放心讓孩子在她熟悉的職場工作。母親節將至，接棒的楊斌除了表達對媽媽的敬佩，也期許自己有天能像媽媽一樣。

衛福部今天舉辦第11屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮，頒發「資深典範獎」、「優良人員獎」及「閃亮新人獎」等，共計81位得獎者。衛福部長薛瑞元頒獎表揚，他說，專業護理人員是部立醫院完成公醫使命的重要力量。

28歲的楊斌，在今年度「優良暨資深典範護理人員頒獎典禮」中，拿下「閃亮新人獎」，在八里療養院任職滿2年的他，目前是精神科病房護理師，在疫情期間加入以來，工作確實辛苦，但成就感讓他甘之如飴。

長照科系畢業的楊斌，在實習過程發現，可以更精進自己的能力，加上母親藉由護理工作拉拔他長大，讓他決定報考學士後護理學系，目前工作剛滿2年，過程中碰到很多優秀前輩，給予鼓勵與協助，這一路來，幫助他非常多。 

楊斌分享，曾照顧一名憂鬱症患者，雖然在急性期情緒低落，都不講話，但陪伴患者渡過低潮期後，患者康復也寫了小卡片，感謝他默默陪在自己身邊。

啟發楊斌的媽媽楊美燕，靠成就感走了40年，有時在路上遇到患者，也會收到對方熱情打招呼，因為對環境熟悉，即便工作辛苦，也放心讓孩子也投入護理，並在同一職場工作。楊美燕也觀察到，近年投入護理工作的男性增加，在精神科病房，男生確實有優勢，「但我們女生也不弱」，對於有意投入護理工作的後輩，她打氣：「未來看你們的，大家加油」。

榮獲「資深貢獻獎」的旗山醫院護理師陳淑玄，從事臨床工作近30年，先後擔任急診室護理師、內科病房兼任感控業務、手術室護理長及婦產兒科病房護理長，歷經SARS風暴、88風災、921地震及新冠肺炎疫情等挑戰，盡力為偏鄉地區民眾醫療照護付出。

獲頒「優良獎」的台北醫院護理師王曉婷，投入護理工作逾20年，在精神疾患合併慢性疾病介入性照護以及預防跌倒等提升照護品質上積極投入，一路上都將師長所說，「護理，是支持病人走過一段他不能獨行的最重要力量」，放在心上，期許自己能持續精進，讓病人獲得更好的醫療照顧。

同樣也榮獲「閃亮新人獎」的台中醫院護理師郭蕙菱表示，護理是非常內耗的工作，也比同齡者更早面對生死、更接近死亡，需要有堅強的內心來涵容與消化這些負向情緒與能量，但她從來不後悔選擇這條路，除了一直以來收到的幫助，更秉持「把該做的都好好做，能做的盡力做，想做的努力做」的信念堅持下去，最想跟媽媽說：「媽媽，我從小沒得過什麼獎，但我在護理師這個工作上得到大家的肯定囉」。

衛福部為加強護理人才留任，除訂定三班護病比標準、鼓勵夜班津貼，也規劃繁重加給，衛福部照護司長蔡淑鳳表示，目前各醫院三班護病比執行狀況順利，也持續發放護理人員夜班津貼，目前每月平均發放月新台幣2億元左右。

不過，原定今年下半年上路的「護理工作繁重加給」，目前尚待凝聚共識、討論如何分級等，蔡淑鳳說，目前已廣泛收集資料，預計最快今年底討論完畢、並爭取多元財源，朝公務預算等方向努力。

衛福部 護理師

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