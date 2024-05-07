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去年國道通行量、收費創新高 交通部核定費率3年不調整

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
疫情期間推升民眾使用私人運具，去年國道交通量達3萬5647百萬車公里，收取通行費達255億元，均創下歷史新高。本報資料照
疫情期間推升民眾使用私人運具，去年國道交通量達3萬5647百萬車公里，收取通行費達255億元，均創下歷史新高。本報資料照

疫情期間推升民眾使用私人運具，去年國道交通量達3萬5647百萬車公里，收取通行費達255億元，均創下歷史新高。為提升公共運輸使用率，曾有學者建議調高國道通行費，增加使用成本。事實上，國道通行費自電子計程收費以來，已10年未調整費率，高速公路局表示，國道通行費每3年檢討一次，去年底提報到交通部仍維持不調整。

近年政府祭出TPASS公共運輸月票等優惠方案，盼提升公共運輸使用率，近期雙鐵、客運票價調漲議題再起，其中台鐵預計下半年檢討，國道客運則已拍板運價調漲案，外界也關心國道通行費是否跟進調漲。

根據高公局統計，2020年國道交通量為3萬4124百萬車公里、2021年3萬2400百萬車公里、2022年3萬4405百萬車公里、去年達3萬5647百萬車公里，創下新高。另外，近3年國道通行費收入平均為235至237億元，去年達255億元，也創下新高。

高公局分析，主因私人運具增加，加上疫後民眾外出活動增加，且去年連續假期多，推升國道交通量。高公局表示，根據規定，國道通行費每3年檢討一次，早年國道通行費曾從20元調高到40元，後來進入電子計程收費後，至今已10年沒有再調整通行費率。

高公局指出，由於國道7號、國道1號楊梅至頭份段拓寬工程等建設經費涉及國道基金，再度面連調漲通行費率議題，去年底曾提報交通部，但交通部核定通行費維持不調整，因此3年內將不會更動，後續也會持續檢討。

國道客運 調漲 高公局 高速公路

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