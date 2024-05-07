「看不見的愛，更強大」愛盲培力計畫 扶持視障媽媽育兒無礙

愛盲基金會服務全台逾五萬名視障朋支，在溫馨母親節前夕以「看不見的愛 更強大」為主題，推出「愛盲生活自主培力計畫」，提供五大服務支持視障媽媽在育兒路上過關斬將。愛盲基金會邀請社會大家一同支持「愛盲生活自主培力計畫」，幫助視障媽媽們實現「看不見的愛，更強大！」

愛盲基金會董事長黃克綸表示，媽媽的愛不分明盲，愛盲生活自主培力計畫提供視障者學習獨立自主的各種課程，其中也幫助了許多視障媽媽有能力和自信獨立育兒。

今天的發表記者會上，請來活動大使、育兒經驗一把罩的季芹，蒙起眼睛分別與二位視障媽媽進行泡奶、料理比賽，季芹蒙眼後不可思議的呼喊「天啊！看不到感覺整個地面都在搖晃，更不用說我不知道怎麼找到嬰兒的嘴！」而在捏飯糰時，季芹也因為不能依賴視力而無法辨識調味瓶罐口味，不小心用抹茶粉跟糖粉狂撒飯糰。經過這次體驗，季芹也說：「視障媽媽們除了要學會自主獨立還要照顧家人小孩，真的要比一般人付出更多的心力。我真的非常的欽佩她們的付出！」

活動現場，姿瑩和馨方二位視障媽媽也分享了她們披荊斬棘的育兒過程。姿瑩原本任職貿易公司，因懷孕導致眼壓飆高，產後視力急劇下降至0.01，因而離開原本的工作崗位。馨方則因遺傳性白內障及眼球震顫而導致視力受損。

二位媽媽在孩子出生之後，因為都沒有後援而感到非常無助與恐慌，足不出戶、自我封閉，連帶影響家庭氣氛。所幸她們鼓起勇氣尋求愛盲基金會的協助，參與「愛盲生活自主培力計畫」為她們量身訂做的居家環境評估、定向行動、盲用電腦、手機等課程，順利踏出第一步，不但能陪伴孩子完成課業、搭乘大眾運輸工具，也經常參加愛盲舉辦的親子休閒課程，邁向獨立自主的精彩育兒生活。