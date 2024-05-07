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花蓮強震觀光振興...台東業者不滿被排除揚言抗爭 觀光署回應了

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部觀光署原定6月1日起挹注10.6億經費振興花東旅遊，遭花蓮業者反彈納入台東補助。圖為太魯閣國家公園因地震封閉。本報資料照片
交通部觀光署原定6月1日起挹注10.6億經費振興花東旅遊，遭花蓮業者反彈納入台東補助。圖為太魯閣國家公園因地震封閉。本報資料照片

交通部觀光署原定6月1日起挹注10.6億經費振興花東旅遊，遭花蓮業者反彈納入台東補助，觀光署昨則表示，台東將另外匡列預算，實施時間較晚。台東觀光業者今前往縣議會表達不滿，縣長饒慶鈴更喊話中央「不能忘了台東」。觀光署長周永暉表示，都有和縣府及業者保持聯繫，預計周四會在院會討論，並以原先交通部的版本為基礎討論。

0403花蓮地震交通部觀光署原定6月1起挹注10.6億元經費，振興花東旅遊，此方案引起花蓮觀光業者不滿，觀光署昨宣布台東另匡預算，補助延後實施。台東縣觀光業者今前往議會陳情，另有飯店業者怒喊，「補助要公平，不能獨厚花蓮、遺漏台東，請中央重視，否則不排除北上抗爭」。

周永暉表示，因為考慮的因素很多，包括經費籌措、相關部會意見等，預計周四會在院會討論，並以原先交通部的版本為基礎討論。並強調，中央從頭到尾都沒有忘記台東，業者們主要應該是擔心延到8月實施以及經費問題，但觀光署持續都有和縣府及業者保持聯繫，會多加溝通。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰則認為，0403震後觀光振興補助關鍵不在補助總經費，希望花蓮、台東的業者都不要太計較。住宿補助通常只是扮演點火角色，如果住宿率這麼高，補助就可以準備退場了。現階段應關心花蓮的都市景觀、遊客導入初期的服務品質提升，以及是否規劃迎賓活動，邀請民眾參與花東的旅遊及產業重塑計畫。

他進一度說明，若8億元經費全部用在花蓮，可以提升52%住房率，若只補助周一到周四，住宿率更可以提升到91%，也就是花蓮全境的大小旅館民宿都接近客滿（包含深山重災區），但這樣的住房率是不可能實現的，因為旅遊有區域性、還有價位等級，住房率太高會讓旅客難訂到屬意的旅館，也影響住宿滿意度。

0403花蓮大地震 台東 花蓮強震 觀光署

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