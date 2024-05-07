快訊

福建海警再至金門海域巡查 中共軍媒：保護金門輸水管線不受破壞

國1楠梓路段貨櫃車追撞火燒車 轎車駕駛燒成焦屍難辨識

醫師收入與病人用藥不打折 病友團體提3大健保配套

中央社／ 台北7日電
台灣年輕病友協會認為，醫師收入跟病人用藥權利都不該打折，提出落實分級醫療轉診制度、重新檢視支付標準與取消藥價差等3大配套，盼改善健保困境。本報資料照片
台灣年輕病友協會認為，醫師收入跟病人用藥權利都不該打折，提出落實分級醫療轉診制度、重新檢視支付標準與取消藥價差等3大配套，盼改善健保困境。本報資料照片

醫事團體爭取健保點值1點1元，台灣年輕病友協會認為，醫師收入跟病人用藥權利都不該打折，提出落實分級醫療轉診制度、重新檢視支付標準與取消藥價差等3大配套，盼改善健保困境。

立法院衛環委員會昨天針對多名立委提案的「全民健康保險法第62條條文修正草案」舉行政策公聽會，提案修正重點是為了保障醫療服務點值至1點（新台幣0.95或1元）。這將牽涉到全民健保醫事服務給付制度的改革，包含論量計酬與總額制度的討論。

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿今天透過新聞稿表示，衛福部評估若按照修正案內容，需增加財源約新台幣705億元及1155億元，台灣面臨超高齡化、主要負責繳保費青壯年勞動人口變少，薪資收入成長有限，以薪資收入為基礎的保費必將不敷支應醫療成本支出。

劉桓睿表示，台灣就醫便利性，是民眾福氣，卻也是醫護人員的負重前行。大病去大醫院，讓醫療利用率獲得最佳分配，落實分流，轉診制度扮演著至關重要角色，呼籲健保調整不同層級醫療院所門診部分負擔，鼓勵民眾至診所就醫，調高醫院重症給付標準，導引醫院減少輕症服務。

他建議重新檢視支付標準，推行以病患健康醫療品質為基礎的給付制度。劉桓睿說，門診用包裹式支付來給付是好方法，針對醫師不願意做的，如急重難罕等疾病處置，應採取論量計酬並優先提高醫療服務點數，鼓勵醫師多做。

另外，健保應取消藥價差，讓每一分藥費支出都花在病人身上，確保醫療資源利用效率。劉桓睿表示，若能解決藥價差的問題，健保可壓低藥品採購價。省下的費用無論是用於加速新藥給付，或擴增給付範圍，都可照顧到更多病友，讓病人的用藥權益不被打折。

健保 醫師

延伸閱讀

台灣癌藥可近委員會喊話 癌藥基金「先撥款 再立法」

醫事團體籲健保點值1點1元 薛瑞元要求先做「這件事」

產險第1季賺93億！淨值達1,374億 創23個月新高

醫界喊健保點值保障一元 專家：最後就是「搞倒健保」

相關新聞

明變天轉涼「愈夜愈冷」！周末短暫好天氣 下周鋒面到各地迎雨

中央氣象署今天表示，明天東北季風增強，水氣增多，午後北部及東北部開始轉涼，東半部有局部短暫陣雨，大台北山區也有零星短暫雨...

典藏人員遭爆翠玉白菜旁簽字「距離不到3公分」 故宮回應了

立委黃健豪今天接獲投訴，故宮北院去年將翠玉白菜等15件國寶出借給台南市美術館展出，卻有照片顯示兩館人員在毫無保護措施的翠...

30多歲男染新冠就醫當天病逝 疾管署：KP.2變異株恐成主流

衛福部疾管署今公布，國內新冠疫情上周新增229例本土確定病例，較前一周新增185例，累積併發症個案中65歲以上長者占79...

新冠KP.2變異株竄起 家用快篩還有效？食藥署解答了

衛福部疾管署今公布，國內新冠疫情上周新增229例本土確定病例，較前一周新增185例，國際關注JN.1其衍生變異株KP.2...

故宮南院放任清潔員入庫房？ 故宮還原始末認1疏失：嚴厲懲處廠商

立法院教委會明日邀請故宮院長蕭宗煌專題報告「回首百年放眼未來-故宮定位與部會級博物館公共責任總檢討」，立委黃健豪接獲投訴...

過了！農業部發布台南改良芒果列現金救助8日起受理

台南地區2、3月間傳出改良芒果結果率差，農業部及台南市政府邀請專家學者們會勘，粗估損害逾2成，今晚正式公告列為天然災害救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。