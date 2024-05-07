醫師收入與病人用藥不打折 病友團體提3大健保配套

醫事團體爭取健保點值1點1元，台灣年輕病友協會認為，醫師收入跟病人用藥權利都不該打折，提出落實分級醫療轉診制度、重新檢視支付標準與取消藥價差等3大配套，盼改善健保困境。

立法院衛環委員會昨天針對多名立委提案的「全民健康保險法第62條條文修正草案」舉行政策公聽會，提案修正重點是為了保障醫療服務點值至1點（新台幣0.95或1元）。這將牽涉到全民健保醫事服務給付制度的改革，包含論量計酬與總額制度的討論。

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿今天透過新聞稿表示，衛福部評估若按照修正案內容，需增加財源約新台幣705億元及1155億元，台灣面臨超高齡化、主要負責繳保費青壯年勞動人口變少，薪資收入成長有限，以薪資收入為基礎的保費必將不敷支應醫療成本支出。

劉桓睿表示，台灣就醫便利性，是民眾福氣，卻也是醫護人員的負重前行。大病去大醫院，讓醫療利用率獲得最佳分配，落實分流，轉診制度扮演著至關重要角色，呼籲健保調整不同層級醫療院所門診部分負擔，鼓勵民眾至診所就醫，調高醫院重症給付標準，導引醫院減少輕症服務。

他建議重新檢視支付標準，推行以病患健康醫療品質為基礎的給付制度。劉桓睿說，門診用包裹式支付來給付是好方法，針對醫師不願意做的，如急重難罕等疾病處置，應採取論量計酬並優先提高醫療服務點數，鼓勵醫師多做。

另外，健保應取消藥價差，讓每一分藥費支出都花在病人身上，確保醫療資源利用效率。劉桓睿表示，若能解決藥價差的問題，健保可壓低藥品採購價。省下的費用無論是用於加速新藥給付，或擴增給付範圍，都可照顧到更多病友，讓病人的用藥權益不被打折。