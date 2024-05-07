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捕蚊盒配1神物秒變「滅蚊神器」！網友見成果照大驚：祖宗8代全死光

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享把倉庫蚊蟲都消滅的實用妙招，就是在捕蚊盒內放一張塗滿雪芙蘭的衛生紙，即可成功誘捕到大量蚊子。示意圖／Ingimage
一名網友分享把倉庫蚊蟲都消滅的實用妙招，就是在捕蚊盒內放一張塗滿雪芙蘭的衛生紙，即可成功誘捕到大量蚊子。示意圖／Ingimage

夏季即將到來，也是蚊蟲孳生的季節，一名網友便分享把倉庫蚊蟲都消滅的實用妙招；只需在捕蚊盒內放一張塗滿雪芙蘭的衛生紙，就能成功誘捕到大量蚊子！貼文PO出短短2小時，就吸引上千名網友按讚。

這名網友在臉書社團《爆廢公社》貼出一張照片，從圖中可以發現，他在捕蚊盒內放一張塗滿雪芙蘭的衛生紙，兩周後打開盒子，只見布滿密密麻麻的蚊子屍體，讓他驚呼是「倉庫蚊蟲滅絕計畫」。

一名網友分享，將一張塗滿雪芙蘭的衛生紙放在捕蚊盒內兩周，就能成功誘捕到大量蚊子。圖/取自臉書社團「爆廢公社」
一名網友分享，將一張塗滿雪芙蘭的衛生紙放在捕蚊盒內兩周，就能成功誘捕到大量蚊子。圖/取自臉書社團「爆廢公社

貼文一出後，多數網友大感驚訝，紛紛表示「這個男人太狠了」、「學起來了」、「雪芙蘭的另類用途」、「之前我也是這樣用的，塗進寶特瓶蓋再放吸入式捕蚊燈，很快就看不到蚊子了」、「大概10年前，在公司時我也是吸蚊器裡面用瓶蓋放雪芙蘭，真的有用！」、「原來雪芙蘭真的有效，下次比照辦理」。

此外，也有不少網友突破盲點，紛紛回應「雪芙蘭吸蚊子？難怪我那麼容易被叮，我無時無刻一直塗」、「所以擦雪芙蘭的人，很容易被蚊子咬？」、「討厭一個人就拿雪芙蘭給他擦」。

蚊子 衛生紙

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