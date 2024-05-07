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30多歲男染新冠就醫當天病逝 疾管署：KP.2變異株恐成主流

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
疾管署副署長曾淑慧說，KP.2變異株為Omicron JN.1子代變異株，研究顯示KP.2傳播力約JN.1的1.2倍，具成為主流變異株的潛力。記者沈能元／攝影
疾管署副署長曾淑慧說，KP.2變異株為Omicron JN.1子代變異株，研究顯示KP.2傳播力約JN.1的1.2倍，具成為主流變異株的潛力。記者沈能元／攝影

衛福部疾管署今公布，國內新冠疫情上周新增229例本土確定病例，較前一周新增185例，累積併發症個案中65歲以上長者占79%；另上周新增31例死亡病例，較前一周新增15例。疾管署預防醫學辦公室主任林詠青說，上周死亡個案中，有名30多歲北部年輕男性，四月底出現發燒、嘔吐等症狀持續二天，並送至醫院急診，但後續因嚴重呼吸衰竭，於就醫當天過世。

林詠青說，上周新冠死亡患者年齡介於30多歲至100多歲，此名30多歲個案為機構住民，有貧血、癲癇等病史，沒有接種XBB疫苗，於四月底出現發燒、嘔吐等症狀持續二天，並送至醫院急診，當時已有心跳過快，血壓、血氧偏低，經快篩檢驗，確診罹患新冠肺炎，但後續因嚴重呼吸衰竭，於就醫當天過世。

依疾管署監測資料顯示，近四周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1，占95%以上為主，其次為BA.2.86，另國際關注JN.1其衍生變異株KP.2，國內境外移入個案最早於三月底檢出，目前累計6件；本土個案最早於四月初檢出，目前累計4件，持續監測變異株流行趨勢。

疾管署副署長曾淑慧表示，KP.2變異株(又稱FLiRT變異株)為Omicron JN.1子代變異株，具數個點位突變，目前研究顯示KP.2傳播力約JN.1的1.2倍，具成為主流變異株的潛力，但致病力相對較低，世界衛生組織(WHO)於今年5月3日將KP.2列為監測中變異株，現有資料顯示現有快篩與PCR等檢測工具仍可偵測到病毒，接種XBB疫苗仍能產生辨識JN.1系列變異株之抗體；現有已核准藥物(PAXLOVID)仍持續有效。

曾淑慧說，依全球共享流感數據倡議組織(GISAID)資料顯示，截至今年4月下旬，KP.2占全球新冠病毒變異株比例約11.4％，現已有29國上傳1488組序列，其中以美國420組為多，其次為英國279組、印度239組、加拿大210組及澳洲92組，分布遍及歐、亞、美洲。

曾淑慧說，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種266.8萬人次，全國接種率11.1%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.2%、0.78%。但本土通報確診併發症及死亡病例中，未曾接種新冠XBB疫苗者均占95%以上，呼籲未施打第1劑者，盡速接種；而與前1劑疫苗間隔已達12周、84天的65歲以上長者，應盡速再接種第2劑，讓免疫防護不過期，降低重症或死亡發生風險。

曾淑慧指出，全國尚餘莫德納XBB疫苗約308.9萬劑、Novavax XBB疫苗約7.7萬劑，兩種廠牌均安全且能有效對抗目前疫情。她說，施打新冠疫苗能有效預防重症及死亡，本周適逢母親節，在獻上感謝與敬意的同時，也要陪媽媽去接種新冠疫苗，替媽媽撐起一把保護傘，保護媽媽也保護家人的健康。

新冠疫苗 疾管署

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