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國1增設銜接台74線系統交流道 13日提前開放通車

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國道1號增設銜接台74線系統交流道，預計5月13日提前開放通車。圖／高公局提供
國道1號增設銜接台74線系統交流道，預計5月13日提前開放通車。圖／高公局提供

台74線為台中市重要的環狀快速道路，隨著台中地區的經濟發展成長，國道1號台中路段與台74線的交通量均大幅成長。「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」歷經4年施工，近日辦理通車前勘驗，與行車安全、順暢相關項目，經高速公路局會後檢討，可於5月7日前改善完成，預計於5月13日傍晚5點先行開放通車。

高公局表示，國道1號台中路段與台74線大量交通道連問題，於國道1號里程172k處增設南出、北入兩支匝道，以高架銜接方式串聯國道1號與台74線快速道路，打通地方交通的任督二脈，未來用路人將不再需要透過平面道路進行高快速公路間轉換，可大幅減少號誌等待時間。

高公局指出，此項工程計畫總經費62.6億元，施工期間遭遇疫情、缺工缺料以及自來水管線、天然氣管線遷移等施工障礙，施工團隊配合調整施工優先順序，另為了降低橋梁施工作業對用路人的影響，採用大跨度脊背橋以及頂昇橫移工法施作跨越國道1號的橋梁，並利用夜間離峰時進行交維改道施工，可提前通車。

高公局提醒，工程通車後，施工團隊仍將持續辦理橋下復舊與交維設施撤收工作，用路人需依照交通指示牌面及速限小心駕駛。

國道 高公局

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