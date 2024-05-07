【重磅快評】不把納稅錢當錢 衛福部快篩送得很心虛

衛福部疾管署昨起提供1000萬劑快篩讓民眾免費領取，但有藥師發現發下的快篩效期只有短短幾星期，覺得疾管署把藥局當垃圾場。衛福部長薛瑞元緩頰說，藥局有意見可反映，大部分快篩效期都到年底，秋冬還會用到。但問題是，官員花大筆公帑買快篩，為何要放到快過效期才拿出來發送，根本不把人民納稅錢當錢看。

這次疾管署免費發送的快篩多達1000萬劑，由於藥師公會全聯會日前才發出公告，沒有意願配合作為發放據點的藥局須在要在4月30日前填表，逾期未填視為同意配合。雖然疾管署有給1200元的上架管理費用補貼，但時間匆促，很多業者根本還沒看到公告，時間就過了，形同「強迫中獎」。

全台快篩實名制的健保特約藥局約4,500家，不計城鄉差距，平均每家藥局要分配逾2000劑的快篩，大約400盒，其實還蠻佔空間。疾管署壓縮作業時間，顯示作業匆促，藥局雖然可以拿到1200元津貼，相信大多數的業者也都是抱著做公益的心態擔任發送據點，不過這樣趕鴨子上架，難免讓人感覺不舒服。

但最大的問題還不是藥局業者的感受，而是部分快篩的效期竟然短得離譜。根據北市藥師沈采穎的說法，她昨天收到的78盒羅氏快篩效期是到6月8日，今天收到的156盒亞培快篩的效期是5月29日。換句話說，如果民眾把這些快篩領回去，只能在家裡放三、四個星期，如果沒用掉，就要當垃圾丟棄；如果民眾看到效期那麼短不想拿，這批短效期的快篩過幾個星期也要被藥局業者當垃圾丟棄。

根據疾管署資料，快篩試劑的採購價格為每劑95元，也就是說，這批1000萬劑的快篩要花掉9億5000萬元公帑，一家藥局上架費1200元，4500家也要540萬元，還有運送物流等費用。粗略統計，疾管署為了去化這批1000萬劑快篩試劑，國庫已花掉约10億元，每一分錢都是人民辛苦的納稅錢。

薛瑞元說，這批快篩試劑大部分的效期都到年底，秋冬可能還會有一波疫情會用到。但眼前基層藥局收到的卻是5月底、6月初屆效期的試劑，能撐到秋冬嗎？現在不是疫情高峰，疾管署發送這麼多的試劑，最後去處可能是垃圾桶，年底若是疫情再起，疾管署能保證民眾有足夠的快篩試劑可以使用嗎？

疾管署免費發送試劑是小事，但把花錢買來的試劑放到快過效期再拿出來送民眾，送者不大方，受者也難謂實惠，這筆錢難謂花在刀口上；疾管署強調未來不會再採購快篩試劑，倒是透露幾分心虛，若不是這次做得離譜，何出此言？

健保點值怎麼訂，連日來醫界和衛福部爭吵不休。薛瑞元說東說西，說到底就是衛福部沒有錢調高健保點值，但看到疾管署這樣花錢，如果主政者肯多看一下庫存報表、動手指按一下計算機，都不會如此走鐘，這次作業若在年初疫情升溫時發放，相信換來的是絕對是民眾的掌聲。為政其實不難，就在用心而已。