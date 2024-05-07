有這幾種黑痣儘快去除 醫：放任生長恐變惡性黑色素瘤

臉或身上有痣嗎？許多人只在意痣影響美觀，其實痣有可能惡性瘤。台南市立安南醫院整形外科主任王冠智說，痣學名「黑色素細胞痣」，顧名思義是黑色素細胞一團團聚集，可能長在所有部位且人人多少都有，大都後天生成，青春期後才逐一出現。

王冠智說，痣有4大類建議去除：首先是先天性黑色素痣，這種伴隨新生兒成長的大片黑痣，可能發展為惡性黑色素瘤，最好早期切除減少病變機率，還有一類長在肢端手腳或指甲溝，須注意觀察，因為也較易轉變成惡性黑色素瘤，尤其痣生長很快、色素不平均有雜色，邊緣不規則、界線不明，或直徑大於6毫米等，都須特別注意。

王冠智說，另還有很多痣生長在穿戴胸罩處或腰際處，與穿著的衣物長期不斷摩擦，造成生活不適，也可能會有病變。

王冠智說，這4大類痣若是小且表淺，大多可用雷射磨皮方式去除。若痣過大或長在困難區域如眼周或眼瞼，則建議手術去除。

「不過，手術刀口的設計就是大學問了。」王冠智說，整形外科醫師通常會依照患者個人特徵進行手術設計，優先考量利用人體自然弧線（雙眼皮痕、法令紋、口角紋等）來藏住疤痕，若痣在無法隱藏位置如臉頰正中間，則考慮使用「身體自然的張力線」來設計刀口。

王冠智指出，身體自然的張力線就是醫學上常講的「藍格線（Langer’s line）或稱皺紋線、皮膚張力線（Skin Tension Lines），皮膚張力愈小，疤痕本身愈不明顯，術後外觀便會比較自然。