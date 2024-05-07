碳費費率仍難產 審議會委員：應堅持汙染者付費原則

環境部今天召開第3次碳費費率審議委員會，會中委員針對指定目標有歧見，給予高碳排企業的優惠費率也有委員認為環境部應說清楚。碳費審議會委員林彥廷說，目前預告的碳費子法根本是幫企業開後門，希望環境部仍要堅持汙染者付費原則，也要說清楚優惠費率及碳定價。

林彥廷指出，原先環境部就給予企業2.5萬噸免徵門檻，現在預告的碳費子法還針對高碳排企業給予0.2、0.4、0.6的優惠費率，根本無法促進任何減碳效益，難以接受。

林彥廷說，以現在碳費子法修正為基礎，認為碳費費率一定要拉高，除起徵點至少每噸500元外，還要逐年調升；打折後的優惠費率底價則應以300元起跳。

林彥廷表示，環境部還是要說清楚汙染者付費的原則，以及外部成本內部，不然部分企業就會稱課徵碳費將導致企業崩潰，無法繼續工作等問題，強調環境部還是要堅守汙染者付費原則。

林彥廷說，雖希望碳費能盡快上路，起徵費率可以再討論，然而，目前碳費子法還有很多問題需討論，環境部要說清楚優惠費率及碳定價。