快訊

被疑侵吞工程款...淡水裝潢公司員工中13刀慘死 老闆替未成年兒頂罪5萬交保

距離不到3公分...故宮人員遭爆在翠玉白菜旁邊簽文件 庫房還被清潔人員闖入

「見人就砍！」雲南醫院驚傳砍人釀2死23傷 嫌犯持刀對峙畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

碳費費率仍難產 審議會委員：應堅持汙染者付費原則

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部今召開第3次碳費審議會。圖／環境部提供
環境部今召開第3次碳費審議會。圖／環境部提供

環境部今天召開第3次碳費費率審議委員會，會中委員針對指定目標有歧見，給予高碳排企業的優惠費率也有委員認為環境部應說清楚。碳費審議會委員林彥廷說，目前預告的碳費子法根本是幫企業開後門，希望環境部仍要堅持汙染者付費原則，也要說清楚優惠費率及碳定價。

林彥廷指出，原先環境部就給予企業2.5萬噸免徵門檻，現在預告的碳費子法還針對高碳排企業給予0.2、0.4、0.6的優惠費率，根本無法促進任何減碳效益，難以接受。

林彥廷說，以現在碳費子法修正為基礎，認為碳費費率一定要拉高，除起徵點至少每噸500元外，還要逐年調升；打折後的優惠費率底價則應以300元起跳。

林彥廷表示，環境部還是要說清楚汙染者付費的原則，以及外部成本內部，不然部分企業就會稱課徵碳費將導致企業崩潰，無法繼續工作等問題，強調環境部還是要堅守汙染者付費原則。

林彥廷說，雖希望碳費能盡快上路，起徵費率可以再討論，然而，目前碳費子法還有很多問題需討論，環境部要說清楚優惠費率及碳定價。

環境部 碳費 門檻

延伸閱讀

初探深水區？今碳費會議指定目標意見分歧

工總：碳費不應比對手國高 強調台灣是出口導向國家

環部兩周辦三場說明會

新內閣名單曝！環境部2現任政次留任 環團盼盡快完成碳費制度

相關新聞

MAMAMOO玟星演唱會大跳「國民健康操」國健署說話了

韓國知名女團MAMAMOO成員玟星日前來台開唱，為了寵粉更精心準備台灣人共同的回憶「Lucy健康操」，更上傳到擁有750...

思覺失調症用藥混入異物 食藥署回收逾178萬顆

思覺失調症用藥療效恐有疑慮！衛福部食藥署今天公布，美國通報思覺失調症用藥「大塚安立復錠」5毫克與30毫克品項，因產線未清...

碳費費率仍難產 審議會委員：應堅持汙染者付費原則

環境部今天召開第3次碳費費率審議委員會，會中委員針對指定目標有歧見，給予高碳排企業的優惠費率也有委員認為環境部應說清楚。...

發芽率不佳產量減2成 國產康乃馨每把飆漲約40元

母親節即將來臨，花價也飆漲，根據台北批發市場數據顯示，康乃馨價格從去年母親節檔期每把85元飆到今年126.5元；農糧署指...

金湖飯店推黑鮪魚全魚宴與日式饗宴 想品嘗動作要快

每年4至6月正值黑鮪魚肥美季節，幾乎入口即化的黑鮪魚，是鮪魚中的極品、饕客的最愛。昇恆昌免稅店旗下的澎坊免稅商店今年以每...

李棟旭再下一城！成Samsonite亞太區代言人 形象帥照展現凍齡神顏

因為韓劇「殺人者的購物中心」的播出，讓主演的李棟旭展現成熟男性魅力，再度成為網友熱烈討論話題。不僅如此，原先僅是Samsonite韓國地區品牌大使的他，更晉升全新亞太區代言人，隨之曝光的形象帥照，則完整呈現了他的「凍齡」神顏。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。