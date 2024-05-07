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前進橘色惡魔故鄉 橘高校京都演奏歡迎台灣友人

中央社／ 台北7日電

受日本京都府之邀，文化總會舉辦的TAIWAN PLUS將於11日至12日在京都盛大舉辦，擁有大批台灣粉絲的「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部，從來賓變地主，現身演奏歡迎台灣友人。

TAIWAN PLUS今年邁入第5屆，過往都在東京舉辦，本屆首度前進京都。文總在臉書貼文表示，京都是「橘色惡魔」的地盤，身為地主的橘高校吹奏樂部已答應參與本次活動，為台日友情帶來演出，「這次，換文總去京都找橘高校」，11日下午他們將於活動現場京都市勸業館第三展示場演奏。

橘高校也在官方IG上發文，非常期待大家光臨TAIWAN PLUS。近期為前往美國玫瑰花車遊行募資的橘色惡魔，已成功募達一億日圓（約新台幣2097萬元）目標，對此，橘高校也向所有台灣支持者表達衷心感謝。

文化總會秘書長李厚慶表示，4月3日台灣發生花蓮地震時，文總馬上就收到橘高校的關心，見證台日友情的可貴。他認為友誼的建立沒有捷徑，是透過一次又一次的交流增加彼此對話，很高興因TAIWANPLUS又能再度與橘高校交流。這也是台灣第一次與橘高校吹奏樂部的新任部長、指揮，及所有一年級新團員合作，非常期待。

京都 橘色惡魔 高校

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