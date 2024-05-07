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MAMAMOO玟星演唱會大跳「國民健康操」國健署說話了

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
韓國知名女團MAMAMOO成員玟星日前來台開唱，為了寵粉更精心準備台灣人共同的回憶「Lucy健康操」，更上傳到擁有750萬粉絲數量的Mamamoo官方IG帳號中。圖／擷取自MAMAMOO官方IG
韓國知名女團MAMAMOO成員玟星日前來台開唱，為了寵粉更精心準備台灣人共同的回憶「Lucy健康操」，更上傳到擁有750萬粉絲數量的Mamamoo官方IG帳號中。圖／擷取自MAMAMOO官方IG

韓國知名女團MAMAMOO成員玟星日前來台開唱，為了寵粉更精心準備台灣人共同的回憶「Lucy健康操」，更上傳到擁有750萬粉絲數量的Mamamoo官方IG帳號中，引來粉絲躁動留言，要求國健署買下版權作為教學影片。對此，衛福部國健署今日對此回應，相當鼓勵民眾多多運動，透過舞蹈訓練肌力，而國健署今年預計推出「新的成人健康操」更預計舉辦競賽，民眾可踴躍參與。

玟星在5月4、5日在高雄流行音樂中心舉辦2場演唱會，吸引無數粉絲前往，為了和台灣民眾互動，玟星更在演唱會上帶領8名舞者大跳「新式國民健康操」，其中「Lucy」的舞步更是所有台灣8年級生民眾的共同校園回憶。

不僅如此，該段健康操舞蹈影片更被上傳到MAMAMOO的官方IG帳號REELS當中，向多達750萬的全球粉絲分享，影片觀看次數高達150萬次。更有無數台灣粉絲留言，「國健署麻煩把影片版權買下來，以後都放這一個」、「原版的真的太模糊」、「衛生福利部該找MAMAMOO來更新健康操影片了吧」。

對此，國健署社區健康組長李嘉慧今表示，相當鼓勵民眾透過健康操來進行運動，國健署製作「上班族健康操」「高齡族健康操」，透過舞蹈動作設計來訓練各個肌肉部位，提升民眾的肌力。不過該韓星跳的版本，是教育部提供給學校的新式國民健康操，並非國健署設計的健康操。

李嘉慧也說，先前設計的上班族健康操確實已經相當久遠，今年預計針對成人族群設計「新的健康操版本」，更會舉辦相關的競賽活動，屆時歡迎國人踴躍參與。

台灣粉絲留言，「國健署麻煩把影片版權買下來，以後都放這一個」、「原版的真的太模糊」、「衛生福利部該找MAMAMOO來更新健康操影片了吧」。圖／擷取自MAMAMOO官方IG
台灣粉絲留言，「國健署麻煩把影片版權買下來，以後都放這一個」、「原版的真的太模糊」、「衛生福利部該找MAMAMOO來更新健康操影片了吧」。圖／擷取自MAMAMOO官方IG

國健署 影片 粉絲

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