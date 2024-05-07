即期快篩品質堪慮？ 專家：檢測看見「這情況」可判定失準

疾管署5月6日公布，免費提供1000萬劑COVID-19家用快篩試劑，於全台4500餘家健保特約藥局，供民眾領取，但試劑效期多數僅到5月底，讓藥師批評「把藥局當垃圾場」，且即期快篩試劑民眾看了也不想拿。專家表示，即期快篩並不影響判讀，且過期半年內，判讀應該都算精準，若過期超過半年就「完全不建議使用」，檢測時如果出現「多條」粉紅色線，即可判定該快篩試劑已失準。

疾管署釋出一千萬劑即期快篩試劑，早在今年一月初，疾管署分別在桃園機場、高雄國際機場、小三通港埠等發放免費快篩。疾管署副署長曾淑慧表示，依照先前的經驗，每個月可以發放300萬到400萬劑，此次於藥局發放一千萬劑，也碰上國內疫情，盼能於近幾個月內完成發放。

不過，國人對於「即期快篩」的品質感到疑慮，台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民表示，新冠試劑即將屆期，判讀的品質並沒有問題，因製造商需要一段時間測試快篩試劑的穩定性，所以不會將使用期限壓到底。但過期半年就不要使用了，某些成分會隨著時間分解而失去效力，讓測試的敏感性降低，影響判讀精準性。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，面對突如其來的新興流行病，因疫情期間民眾快篩需求龐大，政府在採購醫材時，可能無法精準抓量。這些試劑經過穩定性的檢測而生產製作，即期品仍有正確判讀，但過期品沒有數據支持，影響結果的精準性。

施信如說，所有篩檢工具皆有偽陰性、偽陽性的可能，大廠牌的快篩準確度，比小廠牌的效果穩定，不過各廠牌仍略有差異。快篩試劑即期品可能會因保存溫度而出現偽陽性，不過判斷快篩試劑是否變質，難以從外觀上難察覺。

施信如表示，民眾可以自行判斷試劑狀況，如果使用快篩後，出現「多條」粉紅色線，表示試劑已經失準，若是呈現淡淡的粉紅色，可能是病毒量不足，試劑的包裝以鋁箔袋隔絕隔空氣接觸，試紙不至於有受潮問題，大多是快篩的檢測液因過期失去準確度，所以她建議快篩一過期就別使用了。

施信如表示，國內仍有呼吸道疾病疫情，包括流行性感冒、呼吸道融合病毒、腺病毒等感染，還是應留意新冠肺炎，有症狀立即快篩，保護家中幼兒、老年人。

黃立民強調，新冠疫情仍在也不會消失，有許多民眾重複感染，但因為每次罹病症狀不同，或是沒有症狀失去警覺心，以為疫情已經遠離日常生活，家中有高危險群者，勿輕忽防疫的重要性。