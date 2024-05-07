北榮結合故宮推藝術輔療工具 增輕度失智長者認知功能

衛福部最新統計，國內失智症65歲以上患者人數約有35萬人，至民國130年預計將增加約68萬人。隨著高齡化趨勢，失智症發生率預估將逐漸上升。因應台灣2025年將邁入超高齡社會，為提供長者更好的照顧，國立故宮博物院與台北榮總合作正式發行藝術輔療工具「今牌人生認知牌卡」，為長者提供增進健康福祉的創新方案。

台北榮總院長陳威明表示，台灣明年邁入超高齡社會，失智人數只會愈來愈多，近年失智症藥物治療有所進展，期待非藥物治療為失智症患者帶來更多助益。「今牌人生認知牌卡」為國內首創由博物館與國家級醫學中心深度合作，將文物寓意及意象結合牌卡形式，以非藥物介入活動。

陳威明說，「金牌人生認知牌卡」可以充分融入長者復能過程，將故宮文物之美帶入家庭及社區，觸動失智症患者及照顧者的懷舊情感，透過生命對話促進長者認知功能、增進人際互動，打造貼近長者需求與生活經驗的樂齡友善服務。

故宮院長蕭宗煌指出，近年世界衛生組織（WHO）和國際博物館界，肯定藝術對預防疾病、促進健康和福祉的重要性，扮演醫療輔助、促進民眾身心正向發展的關鍵角色。

「今牌人生認知牌卡」順利發行，感謝北榮團隊付出投入，以及陳威明院長大力支持，透過長者、心理師與職能治療師的全新視角，讓故宮60件經典文物與生活經歷結合，從「物」回歸到「人」，關照不同面向的群眾，使藝術輔療成為非藥物活動的選擇之一，實踐博物館的社會責任。

台北榮總神經醫學中心傅中玲副主任說，「金牌人生認知牌卡」有別於一般桌遊或牌卡遊戲，既能欣賞故宮經典文物，還方便閱讀、分辨和操作，更將藝術帶入日常經驗與生命故事，回顧生命中無數難忘而美好的「金牌」時刻，開啟自我對話、自我療癒的練習，並促進認知功能、人際互動及增進家庭關係各面向。

傅中玲說，「金牌人生認知牌卡」作為除了藥物之外，對於失智長者、一般長者認知功能訓練、人際互動、活躍老化的另一途徑，北榮針對輕度失智及輕度認知障礙長者進行研究發現，經過為期四周訓練後，在語文、圖像學習與記憶能力均有所進步，包括邏輯記憶方面的內容回憶從4.5分上升至6分、內容學習從約5分升至7分，未來將推廣至台中榮總、高雄榮總。

共同研發牌卡的稻香長照設施暨醫事機構所長許庭榕說，「今牌人生認知牌卡」是從故宮70多萬件文物中，排除圖案不清晰、線條複雜的文物圖片，選出60件製作成牌卡，為字體清晰、色彩鮮豔，厚度適中，如牌卡也收集「清明上河圖」文物的部分片段，其中一張牌卡是描述迎娶的場景，讓一名輕度失智的老太太，回想起年輕時姊姊結婚的場景，有助情緒穩定，

許庭榕說，目前故宮與北榮辦理專業醫事人員工作坊，培訓244位專業人員，計有1766人次參與社區推廣活動，未來雙方將持續合作推廣至更多醫事人員及長者。

國立故宮博物院與台北榮總今（5/7）日簽署合作備忘錄，由故宮院長蕭宗煌與台北榮總院長陳威明代表雙方簽署，展開為期三年藝術與醫療專業跨域合作，共同研發以長者為中心的創新服務方案，包含辦理專業人員培訓工作坊、博物館人員教育推廣、舉辦藝術與醫療相遇分享會等推廣活動。

台灣高齡化趨勢，失智症發生率預估將逐漸上升。110年起，故宮與台北榮總展開跨領域合作討論，將原本針對認知功能障礙者和失智症患者所設計的牌卡，改良為一般大眾也適用的「今牌人生認知牌卡」，全套包含60張文物牌卡、文物介紹及使用指引說明一本。