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殘留農藥又違規 日本鮮草莓邊境監視查驗到年底

中央社／ 台北7日電
去年10月29日起到今年4月29日止，日本草莓總報驗批數共812批，檢驗不合格32批。食藥署表示，對日本輸入草莓採監視查驗措施延續到年底。聯合報系資料照／圖食藥署提供
去年10月29日起到今年4月29日止，日本草莓總報驗批數共812批，檢驗不合格32批。食藥署表示，對日本輸入草莓採監視查驗措施延續到年底。聯合報系資料照／圖食藥署提供

食藥署今天公布最新邊境攔截結果，再有1批從日本香川進口鮮草莓農藥殘留不合格。食藥署表示，對日本輸入草莓採監視查驗措施延續到年底，100%查驗合格才可輸入。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有14項檢驗不合格產品，如日本進口鮮藍莓、緬甸進口黑芝麻、越南進口青花菜、美國進口麵醬、中國大陸進口冷凍波菜段、馬來西亞進口湯飲沖泡包、菲律賓進口椰子脆片及土耳其進口月桂葉等，遭檢出農藥超標等不合格狀況，全數退運或銷毀。

其中有1批慕果生鮮水菓行自日本香川輸入的「鮮草莓（FRESH STRAWBERRY（NYOHO））」遭檢出殘留農藥阿納寧0.04 ppm。食藥署副署長林金富對媒體說明，依據農藥殘留容許量標準，阿納寧為不得檢出，並以定量極限0.01ppm為法規值，此批草莓依法退運或銷毀。

林金富說，食藥署統計，從去年10月29日起到今年4月29日止，日本草莓總報驗批數共812批，檢驗不合格32批，不合格率3.94%。主要不合格原因包含，氟尼安、賜派滅、亞醌蟎代謝物、亞滅陪、祿分隆、也派占、滅派林、必芬蟎、護汰寧、阿納寧等農藥殘留不合格。

食藥署自去年6月1日起，在邊境對日本輸入草莓採監視查驗，100%抽驗合格後始得輸入，原定至4月底草莓產季結束為止。林金富指出，因偶爾還是會抽驗到不合格情況，考量風險還是很高，因此監視查驗措施將延長到今年12月31日止。

此次有批西普貿易有限公司自日本進口的「冷凍烏魚子（FROZEN MULLET ROE）」，遭檢出結晶紫4.1ppb。林金富指出，結晶紫對人體有致癌風險，依規定不得使用在食用水產品，以檢測方法定量極限0.5ppb為法規值，此批1萬3370公斤烏魚子全數退運或銷毀。

林金富說明，類似藥物在台灣較常驗出孔雀石綠，結晶紫則顏色不同，但同樣有致癌疑慮，國內禁用於供人食用的水產品，僅可用於觀賞魚。這是該進口業者第一次不合格，將從一般抽批調整為加強抽批。

日本 草莓 食藥署

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