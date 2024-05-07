快訊

2024蘋果發表會今登場！4新品預測、直播一次看 官網還藏這個彩蛋

下半身超像「上完廁所裙襬夾到內褲裡」Jennie中空裝性感造型遭吐槽

朝野拚修法增列扣除額 討好選民還是真能減稅有感？

重溫40前最強IP 黃春明影展12日登場

中央社／ 台北7日電

作家黃春明早在40年就有多作品陸續被拍成電影，現在有機會溫故知新，「黃春明影展」12日將在宜蘭市立圖書館市民講堂登場，讓民眾重溫40前最強IP。

根據黃大魚文化藝術基金會發布訊息，黃春明今年90歲，影展為「向黃春明致敬」系列活動之一。

黃春明多部小說，包括「兒子的大玩偶」、「看海的日子」、「莎喲娜拉．再見」、「兩個油漆匠」、「我愛瑪莉」等都曾改編為電影；黃春明也曾執導「芬芳寶島」系列紀錄片「大甲媽祖回娘家」、「淡水暮色」及「咚咚響的龍船鼓」等片，這次影展都將播映。

影展將於12日登場，第1場將播出「看海的日子」台語版；第2場19日將播映「兒子的大玩偶」；第3場26日播映「大甲媽祖回娘家」、「淡水暮色」、「咚咚響的龍船鼓」等紀錄片，每場映後都將舉行座談，由中央大學教授林文淇主持，分別和不同的專家、學者對談。

目前第1及3場網路報名已額滿，將開放少數名額提供現場報名；第2場網路報名還有名額。

「黃春明影展」由財團法人黃大魚文化藝術基金會、宜蘭市公所、宜蘭市立圖書館、國立中央大學台灣電影研究中心等單位共同合作辦理，地點在宜蘭市立圖書館3F市民講堂。

大甲媽祖 宜蘭 黃春明

延伸閱讀

向李行致敬 「養鴨人家」「原鄉人」前進義大利影展

徐巧芯遭網路攻擊 已鎖定社頭鄉圖書館公共網路使用者

攻擊徐巧芯IP來自社頭鄉公所 鄉長：不排除有人用圖書館IP留言

中興大學黃春明週起跑 將頒發名譽文學博士學位

相關新聞

長輩屢介紹工作…家庭主婦靠ETF月領20萬想攤牌 網急勸：後患無窮

日前有一名人妻在論壇Dcard上以「不想再找工作了」為題發文，她表示，自己目前是專職家庭主婦，擁有大約1500張左右的00929(ETF)，每年這些ETF收益分配總額近20萬，但長輩一直關心她何時去上班？讓她不知該如何面對，猶豫是否該攤牌，告訴他們實情呢？引發網友熱議。

醫事團體籲健保點值1點1元 薛瑞元要求先做「這件事」

健保點值低落，部分立委提案應保障0.95及1元，專家指出，若健保點值保障1點給付1元，醫界將為醫事人員加薪20%，衛福部...

台灣誰在繳稅？ 國稅局實習生透露92歲阿嬤「繳700萬稅金」 網驚呼：我也希望

五月報稅季！日前有一名網友在論壇Dcard上以「台灣都是誰在繳稅」為題發文，他表示，又到報稅季了，他發現每年自己都只要繳一點點，大約1000左右，身邊的人繳的稅也都不多，台灣公共支出又那麼高，「到底都是誰在繳稅？」，引發網友熱議。

免費快篩發不完挨轟「把藥局當垃圾場」 衛福部回應了

衛福部疾管署昨起提供約1000萬劑快篩，讓民眾免費領取，效期最晚到今年底，有藥師質疑，效期這麼短，「大家會覺得把藥局當垃...

台中腸病毒門診創新高！幼兒園嚴格管控家長快崩潰

疾管署公布，國內腸病毒處流行期，台中大肚區列腸病毒高風險區；台中上周就診2626人次創今年新高，短短二周增幅就達近千人。...

嘉市腸病毒升溫 議員促免費為學童施打疫苗

疾管署示警，腸病毒疫情提早流行，截至目前，嘉市共122名學童確診、50個班級停課。議員郭定緯與鄭光宏都要求衛生局補助免費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。