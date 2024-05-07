快訊

2024蘋果發表會今登場！4新品預測、直播一次看 官網還藏這個彩蛋

下半身超像「上完廁所裙襬夾到內褲裡」Jennie中空裝性感造型遭吐槽

朝野拚修法增列扣除額 討好選民還是真能減稅有感？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水母、鯊魚、珊瑚礁魚類 台中海洋館明年首季試營運

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
台中海生館上月完工驗收，預計明年5月正式開幕。議員質疑地磚破損、梁柱生鏽，要求加速改善與營運。圖／民進黨議員楊典忠提供
台中海生館上月完工驗收，預計明年5月正式開幕。議員質疑地磚破損、梁柱生鏽，要求加速改善與營運。圖／民進黨議員楊典忠提供

台中市海洋生態館推動14年，上月剛完工驗收。民進黨議員楊典忠表示，他今早到海洋館拍照，發現地磚破裂、長草，外觀、梁柱生鏽、設備損壞等，如果是新交屋的房子，難道市府能接受嗎？觀旅局長陳美秀說，海洋館工程歷經多年，早期完工的建築將修復後，再交給營運廠商，預計明年第1季上路試營運。

全台海洋生態館北部有桃園的Xpark，南部有屏東海生館，台中海洋生態館早在前市長胡志強任內規畫，斥資8.2億元，館內主題原本是企鵝館，改為白海豚館，前市長林佳龍任內改為水母海洋館，興建工程流標6次，主體建築2019年3月完成，後續進行內部營運設備工程，營運日期不斷修改，還遭監察院調查。

台中海洋館上月完工驗收後，預計本月點交給營運廠商。中市觀旅局規劃，海洋館包含大洋缸展示區、水母站市區與大甲溪流域等主題，初步規畫有鯊魚、魟魚、珊瑚礁魚類、水母等。國民黨議員楊啟邦、無黨籍議員陳廷秀與民進黨議員楊典忠，都關切海生館進度與營運計畫。

楊典忠說，海洋館已完工驗收，不過他今早到場發現，外牆梁柱生鏽、地磚破損長草，擴音設備損壞，噴水池荒廢淤積等，甚至館前道路還未完成，到底海生館完工了嗎？如果買預售屋這樣能接受嗎？外觀生鏽、設備破損的海生館，真的能點交給營運廠商嗎？

楊典忠說，海線民眾對海生館引頸期盼，不過從胡志強、林佳龍到盧秀燕第二任期，鄉親千呼萬喚，後續還要裝修、改善等，到底何時可以開幕營運？要求提供市民參觀優惠票價

副市長黃國榮說，海生館建築上月底建設局已驗收，近期將點交給OT廠商，海生館從早期開始規畫，經過計畫變更與建設困難，現在主體建築完成，將請委外廠商盡快完成內部裝修，及早開幕營運。

陳美秀說，海生館早期完成的建築物，不管破損或生鏽等處，不影響結構安全與完整，將完整修繕後再交給廠商，並在周邊種植樹木美化；目前預計5月10日點交給營運廠商，將加速內部裝修、購買海洋生物等。

陳美秀說，依據委外營運合約，點交後1年內開幕營運，目前預計明年5月開幕，明年第1季開幕，票價部分桃園X Park門票600元，屏東海生館票價450元，將評估市場機制再訂定票價，海生館所在的清水、梧棲區市民將有優惠票價。

台中海生館上月完工驗收，預計明年5月正式開幕。議員質疑地磚破損、梁柱生鏽，要求加速改善與營運。圖／民進黨議員楊典忠提供
台中海生館上月完工驗收，預計明年5月正式開幕。議員質疑地磚破損、梁柱生鏽，要求加速改善與營運。圖／民進黨議員楊典忠提供
台中海生館上月完工驗收，預計明年5月正式開幕。議員質疑地磚破損、梁柱生鏽，要求加速改善與營運。記者洪敬浤／攝影
台中海生館上月完工驗收，預計明年5月正式開幕。議員質疑地磚破損、梁柱生鏽，要求加速改善與營運。記者洪敬浤／攝影
台中海生館上月完工驗收，預計明年5月正式開幕。議員質疑地磚破損、梁柱生鏽，要求加速改善與營運。圖／民進黨議員楊典忠提供
台中海生館上月完工驗收，預計明年5月正式開幕。議員質疑地磚破損、梁柱生鏽，要求加速改善與營運。圖／民進黨議員楊典忠提供

建築 海洋館 票價

延伸閱讀

補習班交通車不合格達3成多 中市府：擬對再犯者加重罰則

議員批台中生育誘因低 六都唯一無好孕專車交通補助

台中港區職災死亡年均44人 中市府：分析職災原因預防

留任海委會主委？ 管碧玲喊「趕高鐵」僅說兩字即快閃

相關新聞

長輩屢介紹工作…家庭主婦靠ETF月領20萬想攤牌 網急勸：後患無窮

日前有一名人妻在論壇Dcard上以「不想再找工作了」為題發文，她表示，自己目前是專職家庭主婦，擁有大約1500張左右的00929(ETF)，每年這些ETF收益分配總額近20萬，但長輩一直關心她何時去上班？讓她不知該如何面對，猶豫是否該攤牌，告訴他們實情呢？引發網友熱議。

醫事團體籲健保點值1點1元 薛瑞元要求先做「這件事」

健保點值低落，部分立委提案應保障0.95及1元，專家指出，若健保點值保障1點給付1元，醫界將為醫事人員加薪20%，衛福部...

台灣誰在繳稅？ 國稅局實習生透露92歲阿嬤「繳700萬稅金」 網驚呼：我也希望

五月報稅季！日前有一名網友在論壇Dcard上以「台灣都是誰在繳稅」為題發文，他表示，又到報稅季了，他發現每年自己都只要繳一點點，大約1000左右，身邊的人繳的稅也都不多，台灣公共支出又那麼高，「到底都是誰在繳稅？」，引發網友熱議。

免費快篩發不完挨轟「把藥局當垃圾場」 衛福部回應了

衛福部疾管署昨起提供約1000萬劑快篩，讓民眾免費領取，效期最晚到今年底，有藥師質疑，效期這麼短，「大家會覺得把藥局當垃...

台中腸病毒門診創新高！幼兒園嚴格管控家長快崩潰

疾管署公布，國內腸病毒處流行期，台中大肚區列腸病毒高風險區；台中上周就診2626人次創今年新高，短短二周增幅就達近千人。...

2024蘋果發表會今登場！4新品預測、直播這裡看 iPad Pro更薄、官網藏「Apple Pencil Pro」彩蛋

2024蘋果發表會將在台灣時間5月7日晚上10點登場，以手握Apple Pencil圖案為主的主題「Let Loose」，也是蘋果（Apple）在今年的首場線上發表會，播放時間僅有35分鐘，被推測應該以iPad系列平板電腦為主，但iPad mini 7 與 iPad 11應該不會在此次活動亮相。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。