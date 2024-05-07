水母、鯊魚、珊瑚礁魚類 台中海洋館明年首季試營運

台中市海洋生態館推動14年，上月剛完工驗收。民進黨議員楊典忠表示，他今早到海洋館拍照，發現地磚破裂、長草，外觀、梁柱生鏽、設備損壞等，如果是新交屋的房子，難道市府能接受嗎？觀旅局長陳美秀說，海洋館工程歷經多年，早期完工的建築將修復後，再交給營運廠商，預計明年第1季上路試營運。

全台海洋生態館北部有桃園的Xpark，南部有屏東海生館，台中海洋生態館早在前市長胡志強任內規畫，斥資8.2億元，館內主題原本是企鵝館，改為白海豚館，前市長林佳龍任內改為水母海洋館，興建工程流標6次，主體建築2019年3月完成，後續進行內部營運設備工程，營運日期不斷修改，還遭監察院調查。

台中海洋館上月完工驗收後，預計本月點交給營運廠商。中市觀旅局規劃，海洋館包含大洋缸展示區、水母站市區與大甲溪流域等主題，初步規畫有鯊魚、魟魚、珊瑚礁魚類、水母等。國民黨議員楊啟邦、無黨籍議員陳廷秀與民進黨議員楊典忠，都關切海生館進度與營運計畫。

楊典忠說，海洋館已完工驗收，不過他今早到場發現，外牆梁柱生鏽、地磚破損長草，擴音設備損壞，噴水池荒廢淤積等，甚至館前道路還未完成，到底海生館完工了嗎？如果買預售屋這樣能接受嗎？外觀生鏽、設備破損的海生館，真的能點交給營運廠商嗎？

楊典忠說，海線民眾對海生館引頸期盼，不過從胡志強、林佳龍到盧秀燕第二任期，鄉親千呼萬喚，後續還要裝修、改善等，到底何時可以開幕營運？要求提供市民參觀優惠票價。

副市長黃國榮說，海生館建築上月底建設局已驗收，近期將點交給OT廠商，海生館從早期開始規畫，經過計畫變更與建設困難，現在主體建築完成，將請委外廠商盡快完成內部裝修，及早開幕營運。

陳美秀說，海生館早期完成的建築物，不管破損或生鏽等處，不影響結構安全與完整，將完整修繕後再交給廠商，並在周邊種植樹木美化；目前預計5月10日點交給營運廠商，將加速內部裝修、購買海洋生物等。