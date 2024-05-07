醫事團體籲健保點值1點1元 薛瑞元要求先做「這件事」

健保點值低落，部分立委提案應保障0.95及1元，專家指出，若健保點值保障1點給付1元，醫界將為醫事人員加薪20%，衛福部長薛瑞元今天回應指出，這是可研議的方向，如果先達到加薪的醫療院所，就給予1點1元的措施；健保署長石崇良提出，現行住院健保支付中常採取DRGs（包裹式支付），點值為1點1元，以前前部長陳時中日前所說，「總額瘦身」等，也都是可討論的方向。

薛瑞元今天上午出席「衛生福利部醫院第11屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮暨記者會」時表示，對陳時中所提的「總額瘦身」，不知道具體內容，但是可以討論的方向；石崇良所提，住院項目採DRGs形式，保障點值1點1元，也是一個方向；針對8大醫事團體所提，總額1點1元，就替醫事人員加薪20%，就可以研議，先達到加薪目標的，就可以給予這個待遇，沒加到的就沒有。

立法院社福及衛環委員會昨舉行，「全民健康保險醫療給付費用總額之現況與展望」公聽會，聽取專家學者意見。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，保障健保點值不是要廢除總額制度，「但走老路，到不了新地方」，而是仿照國外做法，當總額支出制修正為目標制，將超過總額支出上限的點數，由政府編列公務預算打折給付，若健保點值保障1點給付1元，醫界將為醫事人員加薪20%。

石崇良指出，目前規畫保障健保點值，以住院服務表現很好的實施機會，因現行住院健保支付中常採取DRGs（包裹式支付），點值為一點一元，但申報金額僅占所有住院申報約19%，若將所有DRGs項目納入，估計申報金額將占所有住院申報約60%，期盼2至3年內逐步全部納入，住院健保點值保障1點1元，這是對重大傷病患者的投入，但門診還不能這樣做，如果也這樣做，「分級醫療就垮了」。

陳時中日前表示，國內生產毛額（GDP）已較制定總額時高得多，應開始思考脫離「可近性」與「可負擔性」，朝向降低醫院負擔方向，主張「總額瘦身」，將容易浪費的項目留在總額中管制，國家鼓勵發展的新藥新科技則另以預算支應。

另外，偷拍網站「創意私房」疑似轉戰Telegram，薛瑞元說，還是會先要求下架，不下架才會封網，但據他了解，Telegram是通訊軟體，要封網在技術上會比較難，不下架就會祭出行政處分；被問到次長王必勝未來得規畫，薛瑞元瑾表示，「個人的生涯規劃，不方便替他透露，應該問他」。